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Tanah Longsor Sapu Tiga Rumah di Tabanan, Anak Penghuni Tertimpa Material

Rabu, 28 Oktober 2026 – 22:14 WIB
Tanah Longsor Sapu Tiga Rumah di Tabanan, Anak Penghuni Tertimpa Material - JPNN.com Bali
Warga membersihkan material longsor yang menimpa tiga rumah yang longsor di Perumahan Puskopad 2, BTN Sanggulan, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kediri, Tabanan, Bali, Rabu (28/10). Foto: Instagram @bpbd_kab_tabanan

bali.jpnn.com, TABANAN - Bencana tanah longsor kembali menerjang pemukiman warga di Kabupaten Tabanan, Bali.

Musibah itu kini menimpa warga Perumahan Puskopad 2, BTN Sanggulan, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kediri, Tabanan, Bali.

Peristiwa yang terjadi Selasa (27/10) malam pukul 20.00 WITA tersebut mengakibatkan tiga unit bangunan rumah rusak terhantam material longsor.

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"Telah terjadi peristiwa bencana alam tanah longsor yang di atasnya berdiri tiga bangunan rumah," ujar Kasi Humas Polres Tabanan Iptu Ni Luh Putu Wiwik Endrayan kepada awak media, Rabu (28/10).

Insiden mencekam ini bermula saat penghuni rumah mendadak mendengar suara pohon roboh dari arah belakang permukiman.

Panik mendengar suara mencurigakan tersebut, para penghuni rumah bergegas menyelamatkan diri keluar dari bangunan.

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Hanya dalam hitungan detik, tembok bangunan rumah roboh diterjang tanah longsor dari tebing belakang.

Nahas, material longsoran sempat menimpa seorang anak penghuni rumah bernama Veronica Sulastri Putri Pura.

Bencana tanah longsor kembali menerjang pemukiman warga di Kabupaten Tabanan, Bali, tepatnya menimpa Perumahan Puskopad 2, BTN Sanggulan, Banjar Anyar, Kediri
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TAGS   tanah longsor Bencana Alam tabanan BTN Sanggulan Bali korban polres tabanan BRSUD Tabanan

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