Tiga Bartender Asal Bali Siap Unjuk Gigi di Polandia, Seusai Pikat Las Vegas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tiga bartender asal Bali, yakni Gede Rico Hardiana Widnyana, I Wayan Eka Darmawan, dan I Kadek Suniantara, dijadwalkan mengikuti ajang FOOD TOWN Flair Challenge IV di Polandia pada 18–19 November 2026.

Ketiganya direncanakan berangkat pada 16 November 2026 dengan misi memperkenalkan kreativitas bartender Bali sekaligus mempromosikan Arak Bali ke kancah internasional.

Sebelumnya, Gede Rico Hardiana Widnyana berhasil meraih juara kedua dunia dalam The TDuB World Championship – Grand Finals yang berlangsung di Circus Circus Hotel and Casino, Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat.

Kompetisi tersebut merupakan salah satu ajang Grand Slam World Flair Association yang diikuti 33 peserta dari 18 negara.

Dalam kompetisi tersebut, Bali mengirimkan dua wakil, yakni Gede Rico Hardiana Widnyana dan I Wayan Eka Darmawan.

Atas prestasinya, Rico berhasil membawa pulang sabuk perak alias silver championship belt serta hadiah sebesar USD4.000.

Pencapaian tersebut menjadi prestasi membanggakan bagi bartender Bali di panggung internasional.

“Saya mendukung genarasi Bali untuk berprestasi di tingkat internasional sekaligus memperkenalkan produk lokal, khususnya Arak Bali, kepada masyarakat dunia,” ujar Koster didampingi Kadis Perindustrian dan Perdagangan Bali Ngurah Wiryanata