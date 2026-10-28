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Astaga, Uang Palsu Ratusan Juta Beredar di Bali, Kombes Wisnu Angkat Bicara

Rabu, 28 Oktober 2026 – 10:48 WIB
Astaga, Uang Palsu Ratusan Juta Beredar di Bali, Kombes Wisnu Angkat Bicara - JPNN.com Bali
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali Kombes Wisnu Prabowo dan perwakilan perbankan menunjukkan uang palsu yang akan dimusnahkan kemarin. Foto; Instagram @ditreskrimsus polda bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali memusnahkan 3.731 lembar uang rupiah palsu dengan nominal mencapai Rp 341.575.000 di Denpasar, Selasa (27/10) kemarin.

Ribuan lembar uang tidak asli tersebut merupakan hasil temuan dari sejumlah perbankan di wilayah Bali.

Uang palsu pecahan Rp 100 ribu menjadi yang paling dominan dengan jumlah mencapai 3.121 lembar, disusul pecahan Rp 50 ribu sebanyak 579 lembar.

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Sisanya terdiri dari pecahan Rp 20 ribu (22 lembar), Rp 10 ribu (8 lembar), dan Rp 5 ribu (1 lembar).

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali Kombes Wisnu Prabowo menegaskan, pemusnahan ini dilakukan melalui mekanisme non-yudisial sesuai perjanjian kerja sama BI dan Polri.

Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap rupiah serta mewujudkan Bali bersih dari uang palsu.

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"Tingginya aktivitas transaksi keuangan di Bali sebagai destinasi pariwisata internasional memberikan manfaat besar bagi ekonomi daerah.

Namun, juga meningkatkan risiko peredaran uang palsu.

Polda Bali dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali memusnahkan 3.731 lembar uang rupiah palsu senilai Rp 341.575.000 di Denpasar, Selasa (27/10) kemarin.
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TAGS   uang palsu Bali Bank Indonesia Perwakilan Bali polda bali Kombes Wisnu Prabowo perbankan Valuta Asing uang

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