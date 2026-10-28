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Kemenkum Bali dan Kejati Rancang Kerja Sama Strategis, Layanan Hukum Masuk Desa

Rabu, 28 Oktober 2026 – 10:32 WIB
Kemenkum Bali dan Kejati Rancang Kerja Sama Strategis, Layanan Hukum Masuk Desa - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati dan Kajati Bali Setiawan Budi Cahyono saat pertemuan kemarin. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menjajaki penguatan sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Bali untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum.

Hal tersebut mengemuka saat audiensi Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati dengan Kajati Bali Setiawan Budi Cahyono, Selasa (27/10).

Dalam audiensi tersebut, Kakanwil Milawati didampingi Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah dan Kabag Tata Usaha dan Umum I Nengah Sukadana.

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Rombongan diterima Kajati Bali Setiawan Budi Cahyono bersama Asisten Intelijen Oktario Hartawan Achmad.

Kakanwil Milawati menjelaskan bahwa Kementerian Hukum memiliki ruang lingkup layanan yang mencakup bidang Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, serta Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.

Ia juga menyampaikan informasi mengenai kebijakan tarif Rp0 untuk pencatatan hak cipta sebagai upaya mendukung kemudahan layanan bagi masyarakat dan pelaku kreatif.

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“Kebijakan tarif Rp0 untuk pencatatan hak cipta merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat, khususnya para pencipta dan pelaku ekonomi kreatif.

Kami berharap kebijakan ini dapat mendorong semakin banyak masyarakat untuk mencatatkan karyanya agar memiliki bukti pencatatan yang mendukung pelindungan hukum atas kekayaan intelektualnya.

Kanwil Kemenkum Bali menjajaki penguatan sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Bali untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum.
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TAGS   Kemenkum Bali kejati bali Layanan Hukum Posbankum Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati Balai Adhyaksa Kajati Bali Setiawan Budi Cahyono

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