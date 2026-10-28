Kemenkum Bali Geser Anggaran Bantuan Hukum 2026, Minta PBH Gaspol Layanan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali terus mendorong layanan bantuan hukum yang merata dan tepat sasaran bagi masyarakat.

Hal ini ditandai dengan Penandatanganan Addendum II Pengalihan Anggaran Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di Ruang Darmawangsa, Selasa (27/10).

Kegiatan ini dihadiri Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati didampingi Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah, tim penyuluh hukum, serta pimpinan 11 Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi.

Langkah ini menjadi upaya strategis untuk memastikan anggaran bantuan hukum dimanfaatkan secara optimal.

Jadi, masyarakat miskin dan kelompok rentan di Bali dapat memperoleh layanan hukum yang mudah diakses dan berkualitas.

Pelaksanaan Addendum II merupakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program serta realisasi anggaran masing-masing PBH.

Melalui penyesuaian alokasi ini, sisa anggaran yang belum terealisasi dialihkan kepada PBH yang memiliki capaian realisasi baik dan kapasitas untuk mengoptimalkan layanan bantuan hukum.

Baik untuk penyelesaian perkara di pengadilan maupun layanan hukum di luar pengadilan.