BKSDA Bali Evakuasi Landak Jawa & Nuri Merah, Masuk Pemukiman Warga

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali melalui Tim Seksi KSDA Wilayah II kembali menerima penyerahan dua ekor satwa liar dilindungi dari warga di dua lokasi berbeda, yakni Gianyar dan Bangli.

Dua satwa yang berhasil dievakuasi tersebut adalah seekor Landak Jawa (Hystrix javanica) dan seekor burung Nuri Merah Kepala Hitam (Lorius lory).

Penyerahan pertama dilakukan oleh I Ketut Tarka, warga Banjar Banda, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar.

Satwa Landak Jawa tersebut secara tak sengaja masuk ke area pekarangan rumahnya.

Mengetahui hal itu, warga langsung mengamankan satwa dan melapor ke Bhabinkamtibmas Desa Saba, Mara Arta, yang kemudian diteruskan ke petugas Seksi KSDA Wilayah II, I Nyoman Yasa Adi Putra.

Saat ini, Landak Jawa tersebut telah dititiprawatkan di lembaga konservasi PT Bakas Aneka Citra Wisata Tirta untuk mendapatkan perawatan medis dan penanganan lebih lanjut.

Baca Juga: BKSDA Bali Evakuasi Satwa Langka Monyet Ekor Panjang dan Elang Ular Bido

Lokasi kedua berada di Banjar Apuan Kaja, Desa Apuan, Kecamatan Susut, Bangli.

Warga setempat I Putu Bangkit Anggara menyerahkan seekor burung Nuri Merah Kepala Hitam yang mendadak terbang masuk ke dalam kamar rumahnya.