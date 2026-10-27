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BKSDA Bali Evakuasi Landak Jawa & Nuri Merah, Masuk Pemukiman Warga

Selasa, 27 Oktober 2026 – 18:44 WIB
BKSDA Bali Evakuasi Landak Jawa & Nuri Merah, Masuk Pemukiman Warga - JPNN.com Bali
Satwa Landak Jawa secara tak sengaja masuk ke area pekarangan rumah warga Banjar Banda, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar. Foto: BKSDA Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali melalui Tim Seksi KSDA Wilayah II kembali menerima penyerahan dua ekor satwa liar dilindungi dari warga di dua lokasi berbeda, yakni Gianyar dan Bangli.

Dua satwa yang berhasil dievakuasi tersebut adalah seekor Landak Jawa (Hystrix javanica) dan seekor burung Nuri Merah Kepala Hitam (Lorius lory).

Penyerahan pertama dilakukan oleh I Ketut Tarka, warga Banjar Banda, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar.

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Satwa Landak Jawa tersebut secara tak sengaja masuk ke area pekarangan rumahnya.

Mengetahui hal itu, warga langsung mengamankan satwa dan melapor ke Bhabinkamtibmas Desa Saba, Mara Arta, yang kemudian diteruskan ke petugas Seksi KSDA Wilayah II, I Nyoman Yasa Adi Putra.

Saat ini, Landak Jawa tersebut telah dititiprawatkan di lembaga konservasi PT Bakas Aneka Citra Wisata Tirta untuk mendapatkan perawatan medis dan penanganan lebih lanjut.

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Lokasi kedua berada di Banjar Apuan Kaja, Desa Apuan, Kecamatan Susut, Bangli.

Warga setempat I Putu Bangkit Anggara menyerahkan seekor burung Nuri Merah Kepala Hitam yang mendadak terbang masuk ke dalam kamar rumahnya.

Dua satwa yang berhasil dievakuasi BKSDA Bali tersebut adalah seekor Landak Jawa (Hystrix javanica) dan seekor burung Nuri Merah Kepala Hitam (Lorius lory).
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TAGS   bksda bali Landak Jawa Nuri Merah Kepala Hitam gianyar bangli satwa liar Tim Seksi KSDA Wilayah II

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