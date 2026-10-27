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Wagub Giri Prasta Jawab Sorotan Publik Soal Krisis BBM di Bali, Sentil Koster

Selasa, 27 Oktober 2026 – 18:15 WIB
Wagub Giri Prasta Jawab Sorotan Publik Soal Krisis BBM di Bali, Sentil Koster - JPNN.com Bali
Wagub Bali I Nyoman Giri Pasta di DPRD Bali, Selasa (26/10) kemarin. Wagub Giri Prasta buka suara merespons sorotan publik terkait pembagian tugasnya saat penanganan krisis BBM yang melanda Pulau Dewata. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta akhirnya buka suara merespons sorotan publik terkait pembagian tugasnya saat penanganan krisis bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Pulau Dewata sejak 12 Oktober lalu.

Wagub Giri Prasta menegaskan bahwa pembagian peran dalam roda pemerintahan daerah sudah memiliki koridor dan aturan yang jelas sesuai arahan Gubernur Wayan Koster.

"Sebagai wakil pasti tidak boleh melampaui gubernur, tidak boleh," kata Wagub Giri Prasta dilansir dari Antara.

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Mantan Bupati Badung ini menegaskan bahwa dalam sistem kepemimpinan, tidak ada visi dan misi wakil gubernur, melainkan satu kesatuan dengan gubernur.

Terkait sorotan publik yang sempat mempertanyakan keberadaannya saat krisis BBM, sementara Gubernur Koster turun langsung ke lapangan, Wagub Giri Prasta punya jawaban sendiri.

Politikus PDI Perjuangan ini meluruskan bahwa dirinya tetap menjalankan instruksi gubernur hingga ke tingkat SPBU, meski kurang terekspos.

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Ia mengungkapkan, pada awal rapat krisis, Pertamina dan BPH Migas sempat berjanji pasokan BBM akan rampung keesokan harinya.

Namun, janji itu meleset sehingga Gubernur Koster harus bertindak cepat mendatangi berbagai pihak.

Wagub Giri Prasta buka suara merespons sorotan publik terkait pembagian tugasnya saat penanganan krisis BBM yang melanda Pulau Dewata sejak 12 Oktober 2026
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TAGS   Wagub Bali I Nyoman Giri Prasta Koster gubernur koster bbm Krisis BBM BBM Subsidi pertamina

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