JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kakanwil Milawati Bertemu Sekda Bali, Sosialisasi Tarif Nol Rupiah Pencatatan Hak Cipta

Kakanwil Milawati Bertemu Sekda Bali, Sosialisasi Tarif Nol Rupiah Pencatatan Hak Cipta

Selasa, 27 Oktober 2026 – 17:41 WIB
Kakanwil Milawati Bertemu Sekda Bali, Sosialisasi Tarif Nol Rupiah Pencatatan Hak Cipta - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra, Selasa (27/10) membahas tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp0,- Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra, Selasa (27/10).

Dalam pertemuan ini, Kanwil Kemenkum Bali turut menyosialisasikan dan mempromosikan perluasan kebijakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp0,- untuk layanan pencatatan seluruh jenis ciptaan.

Langkah promosi ini ditekankan guna menjangkau lapisan masyarakat dan para pelaku seni yang lebih luas di Bali agar segera mengetahui hak-haknya.

Baca Juga:

Hal ini sembari menunggu ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) yang menjadi dasar pelaksanaan dan ditargetkan rampung pada awal November 2026.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati bersama jajaran menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan Pemprov Bali.

Kakanwil Milawati sekaligus memohon dukungan agar sosialisasi kebijakan tarif gratis ini dapat menjangkau masyarakat luas.

Baca Juga:

Harapannya kemudahan akses pencatatan hak cipta tidak hanya dinikmati oleh pencipta lagu dan musik, tetapi juga merata ke berbagai bidang seni dan kreativitas lainnya seperti seniman, penulis, dan fotografer.

“Berdasar surat persetujuan Menteri Keuangan, perluasan tarif nol rupiah ini kini mencakup 19 jenis ciptaan yang dilindungi sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014.

Kemenkum Bali menyosialisasikan dan mempromosikan perluasan kebijakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp0,-
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati Kemenkum Bali Sekda Bali Dewa Made Indra pemprov bali hak cipta Kemenkum RI Tarif Nol Rupiah

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Kerap Dibobol di Menit Akhir, Johnny Jansen Janji Evaluasi - JPNN.com Bali

    Bali United Kerap Dibobol di Menit Akhir, Johnny Jansen Janji Evaluasi

  2. Ini Kata Carlos Pena Setelah Persita Gagal Bungkam Bali United, Sentil Taktik - JPNN.com Bali

    Ini Kata Carlos Pena Setelah Persita Gagal Bungkam Bali United, Sentil Taktik

  3. Jansen Kecewa Bali United Gagal Bungkam Persita, Sorot Kinerja Lini Belakang - JPNN.com Bali

    Jansen Kecewa Bali United Gagal Bungkam Persita, Sorot Kinerja Lini Belakang

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU