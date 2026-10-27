Kakanwil Milawati Bertemu Sekda Bali, Sosialisasi Tarif Nol Rupiah Pencatatan Hak Cipta

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra, Selasa (27/10).

Dalam pertemuan ini, Kanwil Kemenkum Bali turut menyosialisasikan dan mempromosikan perluasan kebijakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp0,- untuk layanan pencatatan seluruh jenis ciptaan.

Langkah promosi ini ditekankan guna menjangkau lapisan masyarakat dan para pelaku seni yang lebih luas di Bali agar segera mengetahui hak-haknya.

Hal ini sembari menunggu ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) yang menjadi dasar pelaksanaan dan ditargetkan rampung pada awal November 2026.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati bersama jajaran menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan Pemprov Bali.

Kakanwil Milawati sekaligus memohon dukungan agar sosialisasi kebijakan tarif gratis ini dapat menjangkau masyarakat luas.

Harapannya kemudahan akses pencatatan hak cipta tidak hanya dinikmati oleh pencipta lagu dan musik, tetapi juga merata ke berbagai bidang seni dan kreativitas lainnya seperti seniman, penulis, dan fotografer.

“Berdasar surat persetujuan Menteri Keuangan, perluasan tarif nol rupiah ini kini mencakup 19 jenis ciptaan yang dilindungi sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014.