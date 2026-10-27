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Antrean SPBU di Bali Normal, Polresta Denpasar Warning Penimbun BBM Subsidi

Selasa, 27 Oktober 2026 – 17:12 WIB
Antrean SPBU di Bali Normal, Polresta Denpasar Warning Penimbun BBM Subsidi - JPNN.com Bali
Kondisi SPBU di Kota Denpasar berlangsung normal, tak terlihat lagi antrean kendaraan yang antre BBM seperti yang terjadi dua pekan lalu. Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polresta Denpasar memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) di ibu kota Provinsi Bali dalam kondisi aman pascapenerapan kebijakan sistem ganjil-genap untuk pengisian BBM subsidi.

Kepastian tersebut diperoleh setelah Polresta Denpasar berkoordinasi langsung dengan pihak Pertamina guna memantau ketersediaan dan jalur distribusi di lapangan.

Kapolresta Denpasar Kombes I Wayan Winaya menegaskan jajarannya melalui Satreskrim hingga Polsek tidak berhenti melakukan monitoring di sejumlah SPBU.

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"Kami sudah berkoordinasi dengan manager area Pertamina dan stok BBM di Denpasar aman. Satreskrim dan Polsek jajaran terus memantau stok serta situasi di SPBU," kata Kombes I Wayan Winaya, Selasa (27/10).

Langkah pemantauan berkelanjutan ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi, penimbunan, maupun kendala pelayanan kepada masyarakat.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menyampaikan antrean di sejumlah SPBU Bali sudah kembali normal.

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Pertamina terus berkoordinasi dengan pengelola SPBU, Integrated Terminal (IT) Manggis, serta Fuel Terminal (FT) Sanggaran demi mengamankan suplai secara digital dan terintegrasi.

"Evaluasi operasional kami lakukan berkala dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan BBM di masing-masing wilayah dan nasional," ujar Ahad Rahedi.

Polresta Denpasar memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) di ibu kota Provinsi Bali dalam kondisi aman pascapenerapan kebijakan sistem ganjil-genap
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TAGS   SPBU bahan bakar minyak bbm BBM Subsidi Denpasar Bali polresta denpasar Kapolresta Denpasar Kombes I Wayan Winaya pertamina PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus

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