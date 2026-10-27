JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Pertamina Evaluasi Kebutuhan BBM di Bali Secara Berkala, Pantau Secara Digital

Pertamina Evaluasi Kebutuhan BBM di Bali Secara Berkala, Pantau Secara Digital

Selasa, 27 Oktober 2026 – 16:58 WIB
Pertamina Evaluasi Kebutuhan BBM di Bali Secara Berkala, Pantau Secara Digital - JPNN.com Bali
Pantauan udara kondisi Depo Pertamina Manggis saat diabadikan beberapa hari lalu. PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus memantau kondisi pelayanan di SPBU di Bali pascapenerapan kebijakan ganjil-genap pengisian BBM subsidi. Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus memantau kondisi pelayanan di SPBU di Bali pascapenerapan kebijakan ganjil-genap pengisian bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, antrean di sejumlah SPBU telah kembali normal dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menegaskan pihaknya rutin melakukan evaluasi operasional secara berkala.

Baca Juga:

Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan dinamika dan perkembangan kebutuhan BBM, baik di tingkat daerah maupun secara nasional.

"Evaluasi operasional kami lakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan BBM di masing-masing wilayah dan nasional," ujar Ahad Rahedi, Selasa (27/10).

Ahad Rahedi menambahkan Pertamina juga terus berkoordinasi dengan pengelola SPBU, Integrated Terminal (IT) Manggis dan Fuel Terminal (FT) Sanggaran.

Baca Juga:

Hal ini untuk memastikan kesiapan operasional serta menyesuaikan suplai BBM dengan kebutuhan masyarakat.

“Pemantauan juga dilakukan secara digital untuk mendukung pengambilan keputusan berdasarkan kondisi aktual di lapangan,” kata Ahad Rahedi.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus memantau kondisi pelayanan di SPBU di Bali pascapenerapan kebijakan ganjil-genap pengisian BBM subsidi.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pertamina PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Bali bbm SPBU BBM bersubsidi digital IT Manggis FT Sanggaran

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Kerap Dibobol di Menit Akhir, Johnny Jansen Janji Evaluasi - JPNN.com Bali

    Bali United Kerap Dibobol di Menit Akhir, Johnny Jansen Janji Evaluasi

  2. Ini Kata Carlos Pena Setelah Persita Gagal Bungkam Bali United, Sentil Taktik - JPNN.com Bali

    Ini Kata Carlos Pena Setelah Persita Gagal Bungkam Bali United, Sentil Taktik

  3. Jansen Kecewa Bali United Gagal Bungkam Persita, Sorot Kinerja Lini Belakang - JPNN.com Bali

    Jansen Kecewa Bali United Gagal Bungkam Persita, Sorot Kinerja Lini Belakang

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU