Pertamina Evaluasi Kebutuhan BBM di Bali Secara Berkala, Pantau Secara Digital

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus memantau kondisi pelayanan di SPBU di Bali pascapenerapan kebijakan ganjil-genap pengisian bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, antrean di sejumlah SPBU telah kembali normal dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menegaskan pihaknya rutin melakukan evaluasi operasional secara berkala.

Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan dinamika dan perkembangan kebutuhan BBM, baik di tingkat daerah maupun secara nasional.

"Evaluasi operasional kami lakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan BBM di masing-masing wilayah dan nasional," ujar Ahad Rahedi, Selasa (27/10).

Ahad Rahedi menambahkan Pertamina juga terus berkoordinasi dengan pengelola SPBU, Integrated Terminal (IT) Manggis dan Fuel Terminal (FT) Sanggaran.

Hal ini untuk memastikan kesiapan operasional serta menyesuaikan suplai BBM dengan kebutuhan masyarakat.

“Pemantauan juga dilakukan secara digital untuk mendukung pengambilan keputusan berdasarkan kondisi aktual di lapangan,” kata Ahad Rahedi.