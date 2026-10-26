Koster Sorot Ulah WNA Nakal di Bali, Gandeng Konsul Asing, Simak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster ikut angkat bicara terkait maraknya aksi warga negara asing (WNA) nakal yang berulah di Pulau Dewata.

Respons tegas Koster ini muncul seusai jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Bali memburu dua WNA asal Prancis berinisial EMC dan JPS yang terlibat dalam produksi serta peredaran video dewasa berdurasi 13 menit.

Keduanya diduga kuat merekam aksi asusila tersebut di sebuah penginapan di Karangasem sebelum akhirnya disebarkan seusai mereka kabur dari Indonesia.

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Koster mengungkapkan, kasus tindakan asusila yang melibatkan WNA di Bali tercatat sudah terjadi sebanyak tiga kali.

Untuk penindakan hukum ke depan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan para konsulat negara sahabat yang ada di Bali.

“Tentu saja langkah pertama yang harus saya lakukan adalah kumpul dengan para konsul negara asing yang ada di Provinsi Bali.

Di situ saya akan berdiskusi karena ini menyangkut hubungan antarnegara,” ujar Gubernur Koster saat jumpa pers dengan Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Ramdhani di Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Senin (26/10).

Koster menekankan pentingnya kecermatan dalam mengambil tindakan agar tidak memicu dampak negatif di tingkat internasional.