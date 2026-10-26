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Koster Minta BPOM Dukung Arak Bali Tembus Pasar Global, Simak

Senin, 26 Oktober 2026 – 16:47 WIB
Koster Minta BPOM Dukung Arak Bali Tembus Pasar Global, Simak - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar, I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, beserta jajaran di Rumah Jabatan Jayasabha, Denpasar, Minggu (25/10) malam. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar, I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, beserta jajaran di Rumah Jabatan Jayasabha, Denpasar, Minggu (25/10) malam.

Pertemuan tersebut membahas dukungan terhadap peningkatan edukasi penggunaan obat yang bertanggung jawab, sekaligus pencegahan resistensi antimikroba melalui ajang Self-Care AMRun 2026.

Dalam audiensi itu, Kepala BBPOM Denpasar menyampaikan undangan resmi dari Kepala BPOM RI agar Gubernur Koster hadir langsung pada agenda edukasi kesehatan masyarakat tersebut.

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Koster menyambut baik dan memberikan apresiasi penuh atas digelarnya Self-Care AMRun 2026.

Ia berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dan BPOM makin kokoh dalam melindungi kesehatan masyarakat.

Koster secara khusus menyoroti pentingnya pembinaan dan pendampingan BPOM terhadap pengembangan produk lokal Bali, salah satunya Arak Bali.

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"Kolaborasi yang terjalin selama ini sangat membantu pelaku usaha lokal meningkatkan kualitas produk, khususnya melalui pendampingan pemenuhan standar keamanan dan kesehatan," ujar Koster.

Menurut Koster, minuman tradisional Arak Bali terus didorong sebagai produk unggulan daerah agar mampu menembus pasar yang lebih luas hingga mancanegara.

Gubernur Wayan Koster secara khusus menyoroti pentingnya pembinaan dan pendampingan BPOM terhadap pengembangan produk lokal Bali, salah satunya Arak Bali.
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TAGS   Koster gubernur koster BPOM RI BBPOM Denpasar arak Bali arak Minuman Tradsional Antimikroba Self-Care AMRun 2026.

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