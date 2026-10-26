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DPR RI Serap Aspirasi RUU Hak Cipta ke Bali, Kakanwil Milawati Buka Data

Senin, 26 Oktober 2026 – 16:32 WIB
DPR RI Serap Aspirasi RUU Hak Cipta ke Bali, Kakanwil Milawati Buka Data - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati menyampaikan aspirasi saat menerima kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rangka pembahasan RUU Hak Cipta di Provinsi Bali, Senin (26/10/2026). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali mendorong penguatan perlindungan hak cipta yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan kebutuhan industri kreatif.

Hal tersebut dilontarkan Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati saat menerima kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta di Provinsi Bali, Senin (26/10/2026).

Kakanwil Milawati menyatakan Bali memiliki kekayaan seni, budaya, dan potensi ekonomi kreatif yang membutuhkan perlindungan hak cipta yang kuat serta memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan pelaku industri kreatif.

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Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual periode 1 Januari hingga 19 Oktober, permohonan kekayaan intelektual di Bali meningkat dari 6.004 permohonan pada 2024 menjadi 11.055 permohonan pada 2026.

Permohonan pencatatan hak cipta mencapai 8.174 permohonan pada 2026, meningkat dibandingkan 6.231 permohonan pada 2025.

Oleh karena itu, Kemenkum Bali menyampaikan sejumlah masukan untuk penyempurnaan RUU Hak Cipta.

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Mulai dari penguatan pelindungan hak moral dan ekonomi pencipta, transparansi pengelolaan serta distribusi royalti, dan kejelasan kewenangan lembaga pengelola hak cipta.

Regulasi juga perlu mampu menjawab tantangan penggunaan kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI).

Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati menyampaikan aspirasi saat menerima kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas RUU Hak Cipta
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TAGS   DPR RI Baleg DPR RI RUU Hak Cipta Kemenkum Bali hak cipta Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati

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