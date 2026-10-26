Kakanwil Milawati Wanti-Wanti Pegawai & Peserta Magang, Minta Jaga Kesehatan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jajaran Kanwil Kemenkum Bali menggelar kegiatan apel pagi yang berlangsung di halaman kantor, Senin (26/10/2026).

Apel pagi dipimpin langsung Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai dan peserta pemagangan.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati dalam arahannya menyampaikan apel pagi bukan sekadar rutinitas, melainkan menjadi momentum penting untuk memperkuat kedisiplinan, koordinasi, dan semangat kebersamaan di lingkungan kerja.

Kakanwil Milawati menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama tim dalam mendukung kemajuan organisasi.

Seluruh jajaran diharapkan mampu bekerja secara sinergis, saling mendukung, serta mengutamakan kepentingan organisasi dalam mencapai tujuan bersama.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh pegawai dalam membangun lingkungan kerja yang solid dan harmonis.

“Kemajuan organisasi tidak dapat dicapai hanya oleh satu pihak, melainkan melalui kolaborasi dan kerja sama seluruh jajaran.

Oleh karena itu, saya berharap semuanya dapat saling mendukung, membangun komunikasi yang baik, dan bekerja secara sinergis dengan mengutamakan kepentingan organisasi,” kata Kakanwil I Gusti Putu Milawati.