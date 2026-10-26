Kecelakaan & Penindakan ETLE di Bali Naik, Ini Lima Fokus Operasi Patuh Agung 2026

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali resmi menggelar operasi kepolisian terpusat bertajuk Operasi Patuh Agung 2026, Senin (26/10/2026).

Operasi ini berlangsung serentak di seluruh wilayah Bali selama 14 hari, terhitung mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Operasi ini melibatkan 1.055 personel gabungan, dengan perincian 262 personel Polda Bali dan 793 personel jajaran Polres/Polresta, bersinergi dengan Dinas Perhubungan serta Jasa Raharja.

Apel pasukan Operasi Patuh Agung 2026 dipimpin langsung Karo Ops Polda Bali Kombes Soelistijono.

Membacakan amanat Kapolda Bali Irjen Pasma Royce, Kombes Soelistijono menyoroti urgensi ketertiban lalu lintas di Bali sebagai destinasi wisata internasional.

“Operasi Patuh Agung 2026 ini menjadi sarana konsolidasi personel untuk menyatukan pola pikir dan tindak guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah Provinsi Bali,” ujar Kombes Soelistijono, Senin (26/10/2026).

Berdasarkan data Ditlantas Polda Bali periode Januari–September 2026 dibanding periode sama 2025, penindakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) naik 28 persen.

Untuk angka kecelakaan lalu lintas naik 26 persen dengan fatalitas korban meninggal dunia naik 2,7 persen.