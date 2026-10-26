JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kecelakaan & Penindakan ETLE di Bali Naik, Ini Lima Fokus Operasi Patuh Agung 2026

Kecelakaan & Penindakan ETLE di Bali Naik, Ini Lima Fokus Operasi Patuh Agung 2026

Senin, 26 Oktober 2026 – 13:59 WIB
Kecelakaan & Penindakan ETLE di Bali Naik, Ini Lima Fokus Operasi Patuh Agung 2026 - JPNN.com Bali
Karo Ops Polda Bali Kombes Soelistijono menyematkan pin kepada anggota yang bertugas selama Operasi Patuh Agung 2026 berlangsung di Mapolda Bali, Senin (26/10). Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali resmi menggelar operasi kepolisian terpusat bertajuk Operasi Patuh Agung 2026, Senin (26/10/2026).

Operasi ini berlangsung serentak di seluruh wilayah Bali selama 14 hari, terhitung mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Operasi ini melibatkan 1.055 personel gabungan, dengan perincian 262 personel Polda Bali dan 793 personel jajaran Polres/Polresta, bersinergi dengan Dinas Perhubungan serta Jasa Raharja.

Baca Juga:

Apel pasukan Operasi Patuh Agung 2026 dipimpin langsung Karo Ops Polda Bali Kombes Soelistijono.

Membacakan amanat Kapolda Bali Irjen Pasma Royce, Kombes Soelistijono menyoroti urgensi ketertiban lalu lintas di Bali sebagai destinasi wisata internasional.

“Operasi Patuh Agung 2026 ini menjadi sarana konsolidasi personel untuk menyatukan pola pikir dan tindak guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah Provinsi Bali,” ujar Kombes Soelistijono, Senin (26/10/2026).

Baca Juga:

Berdasarkan data Ditlantas Polda Bali periode Januari–September 2026 dibanding periode sama 2025, penindakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) naik 28 persen.

Untuk angka kecelakaan lalu lintas naik 26 persen dengan fatalitas korban meninggal dunia naik 2,7 persen.

Operasi Patuh Agung 2026 berlangsung serentak di seluruh wilayah Bali selama 14 hari, terhitung mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   polda bali Operasi Patuh Agung lakalantas ETLE Bali Electronic Traffic Law Enforcement Karo Ops Polda Bali Kombes Soelistijono

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Kata Carlos Pena Setelah Persita Gagal Bungkam Bali United, Sentil Taktik - JPNN.com Bali

    Ini Kata Carlos Pena Setelah Persita Gagal Bungkam Bali United, Sentil Taktik

  2. Jansen Kecewa Bali United Gagal Bungkam Persita, Sorot Kinerja Lini Belakang - JPNN.com Bali

    Jansen Kecewa Bali United Gagal Bungkam Persita, Sorot Kinerja Lini Belakang

  3. Kemenangan Bali United Sirna Gegara Gol Telat Pablo Ganet, Cek Klasemen! - JPNN.com Bali

    Kemenangan Bali United Sirna Gegara Gol Telat Pablo Ganet, Cek Klasemen!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU