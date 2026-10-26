Operasi Patuh Agung 2026 Berlangsung 14 Hari, 1.055 Personel Turun Tangan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali bersama seluruh jajaran Polres resmi menggelar Operasi Patuh Agung 2026.

Operasi kepolisian di bidang lalu lintas ini dilangsungkan selama 14 hari, terhitung mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Dirlantas Polda Bali Kombes Yong Ferrydjon selaku Kepala Operasi Daerah (Kaopsda) Operasi Patuh Agung 2026 menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Operasi Patuh Agung 2026 juga bertujuan menekan angka kecelakaan serta fatalitas korban di jalan raya.

"Operasi ini bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban kecelakaan," ujar Kombes Yong Ferrydjon, Senin (26/10).

Dalam pelaksanaannya, Operasi Patuh Agung 2026 mengerahkan sebanyak 1.055 personel gabungan yang terdiri dari 262 personel Polda Bali dan 793 personel dari jajaran Polres.

Selain unsur kepolisian, operasi ini juga menggandeng sejumlah stakeholder terkait untuk memperkuat sinergi di lapangan.

“Operasi ini juga didukung stakeholder terkait, di antaranya jajaran Pomdam IX/Udayana, Dinas Perhubungan Provinsi Bali, serta Jasa Raharja.