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Koster Ancam Cabut Izin Hotel & Restoran yang Mengabaikan Produk Lokal Bali

Senin, 26 Oktober 2026 – 06:53 WIB
Koster Ancam Cabut Izin Hotel & Restoran yang Mengabaikan Produk Lokal Bali - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster tidak segan-segan menjatuhkan sanksi bagi hotel dan restoran yang membandel tak menggunakan produk lokal Bali. Foto: ANTARA/HO

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya dalam melindungi produk lokal Pulau Dewata.

Koster tidak segan-segan menjatuhkan sanksi administratif hingga melakukan peninjauan ulang perizinan bagi hotel dan restoran yang membandel tak menggunakan produk lokal.

Langkah tegas ini diambil lantaran masih ditemukannya pelaku usaha pariwisata yang tidak menaati aturan.

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“Sebentar lagi akan saya beri peringatan.

Surat Peringatan (SP) 1, SP2, hingga SP3. Kalau sampai dia tetap tidak mau menggunakan produk lokal, tinjau izinnya!” kata Koster dilansir dari Antara.

Koster mengakui implementasi kewajiban ini belum sepenuhnya berjalan optimal di lapangan, meski telah dipayungi dasar hukumnya.

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Salah satunya Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.

Padahal, Bali memiliki potensi komoditas unggulan yang melimpah, mulai dari beras, telur, buah-buahan, sayuran, daging, hingga produk minuman dan garam lokal.

Gubernur Wayan Koster tidak segan-segan menjatuhkan sanksi bagi hotel dan restoran yang membandel tak menggunakan produk lokal Bali
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TAGS   Koster gubernur koster hotel restoran produk lokal Bali Produk Lokal Bali sanksi administrasi Surat Peringatan wisatawan

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