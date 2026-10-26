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Kalender Bali Senin (26/10): Jangan Bersanggama atau Menggelar Rapat

Senin, 26 Oktober 2026 – 05:20 WIB
Kalender Bali Senin (26/10): Jangan Bersanggama atau Menggelar Rapat - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Senin 26 Oktober 2026 bertepatan dengan Soma Umanis Watugunung. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Senin hari ini (26/10) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Umanis Watugunung.

Hari ini bertepatan dengan Candungwatang.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

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Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

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Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Senin hari ini (26/10) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Senin 26 Oktober 2026 bertepatan dengan Soma Umanis Watugunung: Jangan bersanggama atau menggelar rapat, sebaiknya ini
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TAGS   kalender Kalender Bali Bersanggama rapat Dewasa Ayu Kalender Bali Senin 26 Oktober 2026 Soma Umanis Watugunung Candungwatang Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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