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Koster Menjajaki Ekspor 10 Ribu Ekor Sapi Bali ke Timor Leste, tetapi

Minggu, 25 Oktober 2026 – 16:02 WIB
Koster Menjajaki Ekspor 10 Ribu Ekor Sapi Bali ke Timor Leste, tetapi - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan Sekretaris Negara Peternakan Kementerian Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (MALFF) Timor-Leste osé Vieira de Araújo, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, membahas ekspor sapi Bali. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan Sekretaris Negara Peternakan Kementerian Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (MALFF) Timor-Leste osé Vieira de Araújo, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar.

Pertemuan strategis ini membahas peluang kerja sama sektor peternakan, khususnya potensi ekspor sapi Bali guna mendukung peningkatan populasi dan kualitas ternak di Timor-Leste.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Timor-Leste menyatakan ketertarikannya untuk mendatangkan pasokan hingga 10.000 ekor sapi dari Bali.

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Menanggapi hal itu, Gubernur Koster menyambut baik peluang tersebut, tetapi menegaskan bahwa angka tersebut masih memerlukan verifikasi ketat di lapangan.

"Pendataan menyeluruh sangat diperlukan, mulai dari jumlah riil yang siap dipasarkan, usia, jenis kelamin, asal ternak, status kesehatan, hingga kesiapan fasilitas pendukung," ujar Koster.

Langkah verifikasi ini, lanjut Koster, penting dilakukan agar rencana kerja sama berjalan akurat tanpa mengorbankan kepentingan peternak lokal serta tetap menjaga keberlanjutan populasi sapi Bali.

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Selain pasokan ternak, Koster juga menekankan pentingnya kesiapan teknis dan administratif sebelum ekspor direalisasikan.

Aspek kesehatan hewan, karantina, jalur transportasi, hingga regulasi perdagangan internasional harus dikoordinasikan secara matang dengan kementerian dan lembaga terkait di tingkat nasional.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Timor-Leste menyatakan ketertarikannya untuk mendatangkan pasokan hingga 10.000 ekor sapi dari Bali.
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TAGS   Koster gubernur koster timor leste sapi bali ekspor Bali

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