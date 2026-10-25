JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Viral Kebakaran di Hutan Cekik Gilimanuk, Pengelola TNBB Buka Suara

Viral Kebakaran di Hutan Cekik Gilimanuk, Pengelola TNBB Buka Suara

Minggu, 25 Oktober 2026 – 15:46 WIB
Viral Kebakaran di Hutan Cekik Gilimanuk, Pengelola TNBB Buka Suara - JPNN.com Bali
Petugas membersihkan tanama non-endemik dan invasif di Taman Nasional Bali Barat. Foto: ANTARA/HO-Istimewa

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pengelola Balai Taman Nasional Bali Barat (TNBB) angkat bicara terkait rekaman video yang mendadak viral di media sosial mengenai kemunculan titik api dan asap di kawasan Hutan Cekik, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Jembrana.

Kepala Seksi Wilayah I TNBB Isai Yusidarta menegaskan bahwa kepulan asap tersebut merupakan bagian dari proses pembersihan dan pemusnahan tanaman invasif yang dilakukan secara terkendali oleh petugas.

"Ekosistem asli Hutan Cekik sebenarnya adalah padang savana atau padang rumput.

Baca Juga:

Namun, belakangan kawasan ini dikuasai tanaman invasif jenis kerasi dan kerinyu," ujar Isai Yusidarta dilansir dari Antara.

Isai Yusidarta menjelaskan petugas sengaja membabat dan mengumpulkan tanaman liar tersebut di beberapa titik untuk dibakar secara terukur sebelum memasuki musim penghujan.

"Saat musim hujan tiba, benih padang savana akan kami tebar agar tumbuh kembali.

Baca Juga:

Pembersihan sengaja dilakukan dari sekarang agar lahan benar-benar siap," kata Isai Yusidarta.

Sebagai kawasan konservasi, TNBB berkomitmen mempertahankan keanekaragaman flora dan fauna aslinya.

Pengelola TNBB angkat bicara terkait rekaman video mengenai kemunculan titik api dan asap di kawasan Hutan Cekik, Kelurahan Gilimanuk, Melaya, Jembrana
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   viral hutan cekik Taman Nasional Bali Barat TNBB gilimanuk musim hujan Titik Api asap padang savana Tanaman Invasif

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persita vs Bali United, Dijamin Seru - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persita vs Bali United, Dijamin Seru

  2. Teppei Yachida Paham Betul Daya Ledak Persita, Ogah Mengulang Hasil Minor - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Paham Betul Daya Ledak Persita, Ogah Mengulang Hasil Minor

  3. Modal Bali United Curi Poin dari Persita Besar, Johnny Jansen Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Modal Bali United Curi Poin dari Persita Besar, Johnny Jansen Blak-blakan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU