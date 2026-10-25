Viral Kebakaran di Hutan Cekik Gilimanuk, Pengelola TNBB Buka Suara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pengelola Balai Taman Nasional Bali Barat (TNBB) angkat bicara terkait rekaman video yang mendadak viral di media sosial mengenai kemunculan titik api dan asap di kawasan Hutan Cekik, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Jembrana.

Kepala Seksi Wilayah I TNBB Isai Yusidarta menegaskan bahwa kepulan asap tersebut merupakan bagian dari proses pembersihan dan pemusnahan tanaman invasif yang dilakukan secara terkendali oleh petugas.

"Ekosistem asli Hutan Cekik sebenarnya adalah padang savana atau padang rumput.

Namun, belakangan kawasan ini dikuasai tanaman invasif jenis kerasi dan kerinyu," ujar Isai Yusidarta dilansir dari Antara.

Isai Yusidarta menjelaskan petugas sengaja membabat dan mengumpulkan tanaman liar tersebut di beberapa titik untuk dibakar secara terukur sebelum memasuki musim penghujan.

"Saat musim hujan tiba, benih padang savana akan kami tebar agar tumbuh kembali.

Pembersihan sengaja dilakukan dari sekarang agar lahan benar-benar siap," kata Isai Yusidarta.

Sebagai kawasan konservasi, TNBB berkomitmen mempertahankan keanekaragaman flora dan fauna aslinya.