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BKSDA Evakuasi Puluhan Curik Bali, 11 Ekor Mati & Ada yang Kelainan Genetik

Minggu, 25 Oktober 2026 – 15:29 WIB
BKSDA Evakuasi Puluhan Curik Bali, 11 Ekor Mati & Ada yang Kelainan Genetik - JPNN.com Bali
BKSDA Bali melalui Resor KSDA Wilayah Jembrana mengevakuasi 10 ekor burung Curik Bali (Leucopsar rothschildi) ke Yayasan Friends of the National Parks Foundation (FNPF) di Kediri, Tabanan. Foto: BKSDA Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali melalui Resor KSDA Wilayah Jembrana mengevakuasi 10 ekor burung Curik Bali (Leucopsar rothschildi) ke Yayasan Friends of the National Parks Foundation (FNPF) di Kediri, Tabanan.

Langkah ini diambil setelah pemilik penangkaran UD Jembrana Exotic Bird Farm secara sukarela menyerahkan puluhan satwa langka tersebut lantaran tak lagi mampu merawatnya.

"Karena kondisi Curik Bali tidak terawat dan tidak memiliki perawat burung yang ahli, pemilik menyerahkannya kepada BKSDA Bali," ujar Petugas Resor KSDA Jembrana Ahmad Januar dilansir dari laman BKSDA Bali.

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Dari total burung di penangkaran tersebut, 10 ekor diserahkan dalam kondisi hidup, termasuk dua ekor yang mengalami kelainan genetik.

11 ekor lainnya dilaporkan telah mati dalam rentang waktu 31 Oktober 2023 hingga Oktober 2026.

Sebanyak tujuh ekor burung diserahkan lengkap dengan sertifikat resmi, sedangkan tiga ekor sisanya masih menunggu dokumen kelengkapan berita acara penetasan dan pemasangan cincin dari pemilik.

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Ahmad Januar menjelaskan, keterbatasan fasilitas di kantor Resor Jembrana membuat pihak BKSDA memutuskan menitipkan satwa tersebut ke Yayasan FNPF.

"Kami menitiprawatkan burung-burung ini ke Yayasan FNPF untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan habituasi," kata Ahmad Januar.

Dari total burung di penangkaran tersebut, 10 ekor diserahkan dalam kondisi hidup, termasuk dua ekor yang mengalami kelainan genetik.
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TAGS   bksda bali Curik Bali Genetik Resor KSDA Wilayah Jembrana FNPF tabanan UD Jembrana Exotic Bird Farm Kelainan Genetik

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