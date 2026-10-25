Arak Bali Tembus Las Vegas, Laku Ratusan Dolar di Acara Amal

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minuman tradisional khas Pulau Dewata Arak Bali mencuri perhatian masyarakat internasional. Tak main-main, empat botol arak racikan dua bartender asal Bali laku dilelang dengan harga fantastis dalam ajang bergengsi di Las Vegas, Amerika Serikat.

Empat botol Arak Bali ukuran 750 mililiter karya Gede Rico Hardiana Widnyana dan I Wayan Eka Darmawan tersebut laku terjual senilai USD400 dalam acara charity bertajuk Flair Show di Circus Circus Hotel, Las Vegas.

Jika dikonversi dengan kurs Rp18.040 per 1 dolar Amerika Serikat, total nilai lelang tersebut menembus angka Rp7,22 juta.

Artinya, tiap botol Arak Bali tersebut bernilai rata-rata USD100 atau setara Rp1,8 juta.

Istimewanya lagi, seluruh dana hasil lelang tersebut langsung disumbangkan untuk kegiatan amal kemanusiaan.

Rico Hardiana mengungkapkan, ajang kompetisi flair bartending alias seni meracik minuman yang dipadu dengan atraksi ekstrem pemutaran botol menjadi wadah yang sangat potensial untuk mempromosikan produk lokal Bali ke pentas dunia.

“Bagi kami, ini bukan sekadar memperkenalkan arak Bali ke luar negeri.

Kami ingin menunjukkan bahwa produk lokal Bali memiliki potensi besar untuk mendapat perhatian di panggung internasional.