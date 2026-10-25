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Kalender Bali Minggu (25/10): Baik Membuat Pagar, Upacara Dewa & Pitra Yadnya

Minggu, 25 Oktober 2026 – 05:55 WIB
Kalender Bali Minggu (25/10): Baik Membuat Pagar, Upacara Dewa & Pitra Yadnya - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Minggu 25 Oktober 2026 bertepatan dengan Redite Kliwon Watugunung. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (25/10) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Kliwon Watugunung.

Hari ini sekaligus bertepatan dengan Purnama Kelima dan Kajeng Kliwon.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

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Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

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Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Minggu hari ini (25/10) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Minggu 25 Oktober 2026 bertepatan dengan Redite Kliwon Watugunung: Hari baik untuk membuat pagar, upacara dewa & pitra yadnya
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TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Membuat Pagar Dewasa Ayu dewa yadnya Pitra Yadnya Redite Kliwon Watugunung Kalender Bali Minggu 25 Oktober 2026 Purnama Tilem Ala Ayuning Dewasa Ayu

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