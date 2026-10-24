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AI Bukan Ancaman, Mirdal Akib Ungkap Potensi Cuan Industri Media & Bisnis Digital

Sabtu, 24 Oktober 2026 – 21:07 WIB
AI Bukan Ancaman, Mirdal Akib Ungkap Potensi Cuan Industri Media & Bisnis Digital - JPNN.com Bali
Chief Executive Officer (CEO) Media Group Mohammad Mirdal Akib saat jadi pembicara di AICX Forum 2026 di Bali Tech Week, Sanur, Bali, beberapa hari lalu. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kehadiran akal imitasi atau Artificial Intelligence (AI) kerap memicu kekhawatiran di berbagai sektor.

Namun, bagi Chief Executive Officer (CEO) Media Group Mohammad Mirdal Akib, AI seyogianya tidak dipandang sebagai ancaman.

Menurut Mirdal Akib, AI justru bisa dimanfaatkan sebagai mesin baru yang mampu menciptakan sumber pendapatan baru (revenue stream) yang jauh lebih besar bagi industri media dan bisnis digital.

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Mirdal Akib menjabarkan bagaimana AI mampu merevolusi model bisnis masa kini.

Baginya, teknologi ini memberikan kemudahan luar biasa dalam memonetisasi bisnis baru secara lintas platform (cross-platform).

“AI memberikan insight yang jauh lebih baik, memberikan efek atau dampak yang lebih besar, serta membuat pengelolaan data menjadi jauh lebih mudah,” ujar Mohammad Mirdal Akib saat menjadi pembicara utama dalam ajang AI & Cybersecurity Executive Forum (AICX) 2026 serangkaian Bali Tech Week di Sanur, Denpasar, Bali.

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“Kemudahan-kemudahan inilah yang harus dikonversi menjadi peluang pendapatan baru yang lebih besar,” imbuh peraih penghargaan The Best CEO 2021 versi Majalah SWA ini.

Di sektor jurnalisme, Mirdal Akib mematahkan anggapan bahwa AI akan menggeser peran pekerja media.

Menurut Mirdal Akib, AI justru bisa dimanfaatkan sebagai mesin baru yang mampu menciptakan sumber pendapatan baru bagi industri media dan bisnis digital
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TAGS   Akal Imitasi Artificial Intelligence industri media bisnis digital CEO Media Group Media Group Mohammad Mirdal Akib Bali Tech Week 2026 Bali jurnalis

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