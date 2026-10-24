Irjen Pasma Warning Anggota Reserse Polda Bali: Jangan Mempersulit Masyarakat!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kapolda Bali Irjen Pasma Royce memberikan peringatan tegas kepada seluruh jajaran personel fungsi reserse di wilayah hukumnya.

Ia menekankan bahwa profesionalisme dan integritas merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar dalam penegakan hukum.

"Setiap tindakan penyidik merupakan cerminan wajah Polri di hadapan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat terhadap Polri dibangun melalui perilaku dan hasil kerja," ujar Irjen Pasma Royce, Jumat (23/10) kemarin.

Arahan berbobot tersebut disampaikan Irjen Pasma Royce di depan personel dari empat direktorat sekaligus, yakni Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba, dan Ditressiber Polda Bali.

Saat memberikan pengarahan, jenderal bintang dua itu didampingi Wakapolda Bali Brigjen I Made Astawa dan Irwasda Polda Bali Kombes Asep Ahdiatna.

Irjen Pasma Royce menggarisbawahi bahwa penanganan suatu perkara tidak sebatas menjalankan proses formalitas hukum.

Lebih dari itu, ada hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum yang wajib dipenuhi.