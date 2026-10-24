JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Ajak Korea Garap Kendaraan Listrik di Bali, Sentil Rencana Buka Konsulat

Koster Ajak Korea Garap Kendaraan Listrik di Bali, Sentil Rencana Buka Konsulat

Sabtu, 24 Oktober 2026 – 20:31 WIB
Koster Ajak Korea Garap Kendaraan Listrik di Bali, Sentil Rencana Buka Konsulat - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan resmi Duta Besar Republik Korea (Korsel) untuk Indonesia Yoon Soon-gu di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Jumat (23/10) kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali menancapkan komitmennya dalam mempercepat transisi energi bersih dan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Pulau Dewata.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima kunjungan resmi Duta Besar Republik Korea (Korsel) untuk Indonesia Yoon Soon-gu di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Jumat (23/10) kemarin.

Pertemuan ini berlangsung hangat, hanya berselang sehari setelah Pemerintah Korsel menyerahkan hibah 11 bus listrik dan enam stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKL) kepada Pemprov Bali, Kamis (22/10) lalu.

Baca Juga:

Koster mengungkapkan salah satu langkah terobosan yang kini digenjot Pemprov Bali adalah program konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik.

Dalam skema ini, Gubernur Koster ingin melibatkan pihak ketiga agar masyarakat tidak dibebani banyak biaya.

"Kami terus mendorong kebijakan ini.

Baca Juga:

Saya sangat membutuhkan pihak ketiga yang tertarik melakukan konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik tanpa menimbulkan beban bagi pengguna," kata Koster.

Koster berharap Negeri Ginseng dapat memberikan dukungan penuh, mulai dari transfer teknologi, investasi, hingga penyediaan infrastruktur pengisian daya.

Koster mengungkapkan salah satu langkah terobosan yang kini digenjot Pemprov Bali adalah program konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster Korea Selatan Bali kendaraan listrik Dubes Korea Selatan Yoon Soon-gu pemprov bali bus listrik SPKL Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Winger Asing Persita Waspada Daya Ledak Bali United, Sentil Laga Kontra Persija - JPNN.com Bali

    Winger Asing Persita Waspada Daya Ledak Bali United, Sentil Laga Kontra Persija

  2. Carlos Pena Pede Tantang Bali United, Rekor tak Pernah Kalah Jadi Modal - JPNN.com Bali

    Carlos Pena Pede Tantang Bali United, Rekor tak Pernah Kalah Jadi Modal

  3. Bali United Apes di Laga Tandang, Johnny Jansen: Tak Mudah Melawan Persita - JPNN.com Bali

    Bali United Apes di Laga Tandang, Johnny Jansen: Tak Mudah Melawan Persita

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU