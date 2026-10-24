Koster Ajak Korea Garap Kendaraan Listrik di Bali, Sentil Rencana Buka Konsulat

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali menancapkan komitmennya dalam mempercepat transisi energi bersih dan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Pulau Dewata.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima kunjungan resmi Duta Besar Republik Korea (Korsel) untuk Indonesia Yoon Soon-gu di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Jumat (23/10) kemarin.

Pertemuan ini berlangsung hangat, hanya berselang sehari setelah Pemerintah Korsel menyerahkan hibah 11 bus listrik dan enam stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKL) kepada Pemprov Bali, Kamis (22/10) lalu.

Koster mengungkapkan salah satu langkah terobosan yang kini digenjot Pemprov Bali adalah program konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik.

Dalam skema ini, Gubernur Koster ingin melibatkan pihak ketiga agar masyarakat tidak dibebani banyak biaya.

"Kami terus mendorong kebijakan ini.

Saya sangat membutuhkan pihak ketiga yang tertarik melakukan konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik tanpa menimbulkan beban bagi pengguna," kata Koster.

Koster berharap Negeri Ginseng dapat memberikan dukungan penuh, mulai dari transfer teknologi, investasi, hingga penyediaan infrastruktur pengisian daya.