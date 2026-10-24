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Viral Ranpur Anoa Terparkir di Kampus Unud, Kolonel Amrizal Buka Suara

Sabtu, 24 Oktober 2026 – 17:10 WIB
Viral Ranpur Anoa Terparkir di Kampus Unud, Kolonel Amrizal Buka Suara - JPNN.com Bali
Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution angkat bicara terkait unggahan Kendaraan Tempur (Ranpur) Anoa bernomor 9557-IX di media sosial. Foto: Instagram @kodam.ix.udayana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution angkat bicara terkait unggahan Kendaraan Tempur (Ranpur) Anoa bernomor 9557-IX di media sosial.

Ranpur produk PT Pindad itu viral setelah terparkir di area Student Center Universitas Udayana (Unud).

Kolonel Inf Amrizal Nasution menegaskan, keberadaan ranpur itu murni mendukung kebutuhan pelaksanaan tugas pengamanan Very Very Important Person (VVIP).

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Versi Kolonel Inf Amrizal Nasution, penempatan ranpur itu bukan untuk kepentingan pribadi atau kegiatan di luar dinas.

"Benar, ranpur Anoa tersebut merupakan kendaraan yang disiapkan untuk mendukung tugas pengamanan VVIP," kata Kolonel Inf Amrizal Nasution dalam keterangan resminya.

Kolonel Inf Amrizal Nasution membeberkan kronologi keberadaan kendaraan tempur milik TNI Angkatan Darat tersebut di area kampus.

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Peristiwa bermula pada Rabu (21/10/2026), ketika ranpur Anoa bergerak seusai mengikuti Apel Gelar Pasukan di Makorem 163/Wira Satya menuju titik penempatan sesuai arahan unsur pengamanan VVIP.

Sekitar pukul 10.00 WITA, ranpur Anoa tersebut tiba dan masuk ke area parkir Universitas Udayana.

Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution angkat bicara terkait unggahan Kendaraan Tempur (Ranpur) Anoa bernomor 9557-IX di media sosial
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TAGS   viral Ranpur Anoa media universitas udayana unud Kodam IX/Udayana Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution Selvi Gibran Rakabuming

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