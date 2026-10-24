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Bangunan Ilegal di Bangli Bali Dibongkar Paksa, Nekat Tutup Akses Petani

Sabtu, 24 Oktober 2026 – 10:08 WIB
Bangunan Ilegal di Bangli Bali Dibongkar Paksa, Nekat Tutup Akses Petani - JPNN.com Bali
Aparat Satpol PP Bangli membongkar bangunan yang menghambat jalan usaha tani di Kelurahan Kawan, Kabupaten Bangli, Bali, Jumat (23/10) kemarin. Foto: ANTARA/HO-Pemkab Bangli

bali.jpnn.com, BANGLI - Satpol PP Bangli mengeksekusi pembongkaran bangunan ilegal berupa tembok dan kanopi yang menutup jalan usaha tani di Kelurahan Kawan, Bangli, Jumat (23/10) kemarin.

Jalan yang dibangun melalui program PNPM Mandiri pada 2014 tersebut merupakan akses vital bagi para petani setempat.

Kepala Satpol PP Bangli I Wayan Sugiarta menjelaskan penertiban ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang sebelumnya ditangani Polres Bangli.

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"Laporan sebelumnya ditangani Polres Bangli, kemudian dilimpahkan kepada kami untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan," ujar Wayan Sugiarta.

Pembongkaran paksa ini dilakukan setelah pemilik bangunan terus mengabaikan prosedur hukum yang berlaku.

Pihaknya mengaku telah melayangkan Surat Peringatan (SP) 1 hingga SP 3, hingga akhirnya Bupati Bangli menerbitkan surat tugas penertiban.

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"Kami sudah melakukan klarifikasi hingga minta surat pernyataan kesanggupan bongkar mandiri. Karena tidak diindahkan, kami jalankan sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2018," katanya.

Proses pembongkaran berlangsung tertib dan kondusif dengan disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Bangli, prajuru adat, serta jajaran TNI-Polri.

Satpol PP Kabupaten Bangli mengeksekusi pembongkaran bangunan ilegal berupa tembok dan kanopi yang menutup jalan usaha tani di Kelurahan Kawan, Bangli
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TAGS   bangunan Bangunan Ilegal bangli Satpol PP Bangli polres bangli petani Akses Petani Pembongkaran Paksa

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