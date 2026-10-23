JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Buka Pintu Investasi untuk Swiss, Blak-blakan Lirik Industri Ini

Koster Buka Pintu Investasi untuk Swiss, Blak-blakan Lirik Industri Ini

Jumat, 23 Oktober 2026 – 16:49 WIB
Koster Buka Pintu Investasi untuk Swiss, Blak-blakan Lirik Industri Ini - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster menerima kunjungan perdana Duta Besar (Dubes) Swiss untuk Indonesia Konstantin Obolensky, Rabu (21/10). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menerima kunjungan perdana Duta Besar (Dubes) Swiss untuk Indonesia Konstantin Obolensky, Rabu (21/10).

Didampingi Konsul Kehormatan Swiss untuk Bali Gerhard L. Nutz, pertemuan ini menjadi momentum strategis mempererat hubungan bilateral sekaligus membuka peluang kerja sama investasi dan lingkungan.

Kunjungan terasa kian istimewa lantaran berlangsung di tengah peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Swiss.

Baca Juga:

Koster menyambut hangat komitmen Swiss untuk terus memperkuat hubungan kemitraan dengan Pemprov Bali.

"Hubungan ini diharapkan berkembang jadi kemitraan konkret yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali," ujar Koster.

Sektor pariwisata menjadi salah satu pilar utama yang mempererat hubungan kedua belah pihak.

Baca Juga:

Berdasar data per 21 Oktober 2026, tercatat sebanyak 29.000 wisatawan asal Swiss telah berkunjung ke Indonesia, dengan rata-rata kunjungan mencapai 3.065 orang per bulan.

Tak hanya sektor pelancongan, Bali juga menjadi rumah bagi ratusan warga negara Swiss.

Gubernur Wayan Koster menyambut hangat komitmen pemerintah Swiss untuk terus memperkuat hubungan kemitraan dengan Pemprov Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster pemprov bali investasi wisatawan Dubes Swiss Konstantin Obolensky Indonesia Swiss Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Queven Angkat Bicara Setelah Cetak Brace & Dipuji Johnny Jansen, Sentil Taktik - JPNN.com Bali

    Queven Angkat Bicara Setelah Cetak Brace & Dipuji Johnny Jansen, Sentil Taktik

  2. Perasaan Campur Aduk Dominic Holec Gawang Garudayaksa FC Dibobol Lima Gol - JPNN.com Bali

    Perasaan Campur Aduk Dominic Holec Gawang Garudayaksa FC Dibobol Lima Gol

  3. Milos Joksic Meradang Garudayaksa FC Dibantai Bali United: Saya Malu & Kecewa - JPNN.com Bali

    Milos Joksic Meradang Garudayaksa FC Dibantai Bali United: Saya Malu & Kecewa

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU