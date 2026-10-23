Koster Buka Pintu Investasi untuk Swiss, Blak-blakan Lirik Industri Ini

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menerima kunjungan perdana Duta Besar (Dubes) Swiss untuk Indonesia Konstantin Obolensky, Rabu (21/10).

Didampingi Konsul Kehormatan Swiss untuk Bali Gerhard L. Nutz, pertemuan ini menjadi momentum strategis mempererat hubungan bilateral sekaligus membuka peluang kerja sama investasi dan lingkungan.

Kunjungan terasa kian istimewa lantaran berlangsung di tengah peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Swiss.

Koster menyambut hangat komitmen Swiss untuk terus memperkuat hubungan kemitraan dengan Pemprov Bali.

"Hubungan ini diharapkan berkembang jadi kemitraan konkret yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali," ujar Koster.

Sektor pariwisata menjadi salah satu pilar utama yang mempererat hubungan kedua belah pihak.

Berdasar data per 21 Oktober 2026, tercatat sebanyak 29.000 wisatawan asal Swiss telah berkunjung ke Indonesia, dengan rata-rata kunjungan mencapai 3.065 orang per bulan.

Tak hanya sektor pelancongan, Bali juga menjadi rumah bagi ratusan warga negara Swiss.