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Dishub Bali Seleksi Operator Bus Listrik Trans Sarbagita, Sementara Gratis

Jumat, 23 Oktober 2026 – 16:30 WIB
Dishub Bali Seleksi Operator Bus Listrik Trans Sarbagita, Sementara Gratis - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster merilis bus listrik Trans Sarbagita bantuan dari Korea Selatan di Renon, Denpasar, kemarin (22/10). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Perhubungan (Dishub) Bali tengah menyeleksi perusahaan operator untuk mengelola 11 bus listrik hibah.

Langkah ini dilakukan sebelum armada ramah lingkungan tersebut menjalani masa uji coba layanan angkutan umum Trans Sarbagita hingga Desember 2026.

Kepala Dishub Bali I Kadek Mudarta menegaskan bahwa operasional kendaraan akan diserahkan kepada pihak profesional, meski aset bus tetap di bawah pengelolaan pemerintah daerah.

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Pengemudi dari operator terpilih juga diwajibkan mengikuti pelatihan khusus sebelum diterjunkan ke jalan.

“Bus dalam arti ini dibawah pengelolaan Dishub, tetapi operatornya tentu nanti kami akan pilih dari perusahaan operator bus,” ujar I Kadek Mudarta dilansir dari Antara.

Seusai penetapan operator, bus listrik ini akan langsung diuji coba melayani masyarakat secara gratis hingga akhir 2026.

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Kendati tanpa biaya, para penumpang tetap diwajibkan menempelkan kartu elektronik (tap-in) nontunai untuk kebutuhan pendataan.

Proses administrasi legalitas kendaraan juga terus berjalan.

Dinas Perhubungan (Dishub) Bali tengah menyeleksi perusahaan operator untuk mengelola 11 bus listrik hibah dari pemerintah Korea Selatan
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TAGS   Dishub Bali bus listrik Bus Listrik Trans Sarbagita hibah Bali Korea Selatan Kadishub Bali I Kadek Mudarta Operator GOR Ngurah Rai Garuda Wisnu Kencana

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