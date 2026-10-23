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Bus Listrik Trans Sarbagita Mengaspal di Bali, Jadi Pilot Project Nasional

Jumat, 23 Oktober 2026 – 16:09 WIB
Bus Listrik Trans Sarbagita Mengaspal di Bali, Jadi Pilot Project Nasional - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster, perwakilan Korea Selatan, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy dan unsur Forkopimda Bali mencoba menaiki bus listrik Trans Sarbagita di Renon, Kamis (22/10) kemarin. Foto: Instagram @kodam.ix.udayana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemprov Bali akhirnya mengoperasikan moda transportasi publik ramah lingkungan.

Langkah nyata ini ditandai dengan peluncuran Bus Listrik Trans Sarbagita dan Charging Station di Lapangan Timur, Niti Mandala Renon, Denpasar, Kamis (22/10).

Fasilitas anyar ini merupakan bagian dari hibah Proyek Bali E-Mobility hasil kerja sama antarnegara.

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Pengadaan bus listrik beserta fasilitas pengisian daya ini merupakan hibah dari Pemerintah Republik Korea melalui Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan.

Program ini dijalankan bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas dan Global Green Growth Institute (GGGI).

Dari kerja sama ini, Pemprov Bali menerima sebanyak 11 bus listrik dan enam unit infrastruktur pengisian daya (charging station).

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Seluruh unit bus listrik yang dihibahkan tersebut telah memenuhi kriteria Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), di mana pengerjaan bodi bus dilakukan langsung di dalam negeri.

Gubernur Wayan Koster menegaskan peluncuran armada bus ramah lingkungan ini menjadi pijakan penting untuk mempercepat transisi energi bersih, khususnya pada sektor transportasi publik di Provinsi Bali.

Pemprov Bali merilis Bus Listrik Trans Sarbagita dan Charging Station di Lapangan Timur, Niti Mandala Renon, Denpasar, Kamis (22/10)
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TAGS   bus listrik Bus Listrik Trans Sarbagita Bali Pilot Project Nasional Koster gubernur koster Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy Korea Selatan Indonesia

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