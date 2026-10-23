Kabut Putih Tebal Menyelimuti Tabanan Bikin Heboh, Ini Penjelasan Ilmiah BMKG

bali.jpnn.com, DENPASAR - Fenomena kabut putih tebal menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Tabanan, Bali, mendadak viral di media sosial sejak Rabu (21/10).

Dalam video yang beredar luas tersebut, hamparan kabut tebal tampak menutupi kawasan Jalan Bypass Kediri hingga area Gubug dan Yeh Gangga di Kecamatan Kerambitan.

Fenomena tak biasa ini pun memicu beragam spekulasi warganet.

Sebagian warganet bahkan menduga kabut tersebut merupakan kiriman asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menanggapi kehebohan warga, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Kepala Stasiun Klimatologi Bali Aminudin Al Roniri angkat bicara.

Aminudin Al Roniri memastikan bahwa fenomena tersebut murni fenomena cuaca alami yang dikenal sebagai kabut adveksi, bukan asap karhutla.

"Kabut adveksi terbentuk ketika angin mendorong massa udara tropis yang hangat dan lembap dari permukaan laut atau tanah bertemperatur dingin ke wilayah yang suhunya lebih hangat," ujar Aminudin Al Roniri, Kamis kemarin (22/10).

Aminudin Al Roniri menerangkan, perbedaan suhu yang kontras tersebut menyebabkan uap air di udara langsung mengembun tepat di dekat permukaan tanah hingga membentuk lapisan kabut tebal.