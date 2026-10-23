JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kabut Putih Tebal Menyelimuti Tabanan Bikin Heboh, Ini Penjelasan Ilmiah BMKG

Kabut Putih Tebal Menyelimuti Tabanan Bikin Heboh, Ini Penjelasan Ilmiah BMKG

Jumat, 23 Oktober 2026 – 06:55 WIB
Kabut Putih Tebal Menyelimuti Tabanan Bikin Heboh, Ini Penjelasan Ilmiah BMKG - JPNN.com Bali
Fenomena kabut putih tebal menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Tabanan, Bali, mendadak viral di media sosial sejak Rabu (21/10). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Fenomena kabut putih tebal menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Tabanan, Bali, mendadak viral di media sosial sejak Rabu (21/10).

Dalam video yang beredar luas tersebut, hamparan kabut tebal tampak menutupi kawasan Jalan Bypass Kediri hingga area Gubug dan Yeh Gangga di Kecamatan Kerambitan.

Fenomena tak biasa ini pun memicu beragam spekulasi warganet.

Baca Juga:

Sebagian warganet bahkan menduga kabut tersebut merupakan kiriman asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menanggapi kehebohan warga, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Kepala Stasiun Klimatologi Bali Aminudin Al Roniri angkat bicara.

Aminudin Al Roniri memastikan bahwa fenomena tersebut murni fenomena cuaca alami yang dikenal sebagai kabut adveksi, bukan asap karhutla.

Baca Juga:

"Kabut adveksi terbentuk ketika angin mendorong massa udara tropis yang hangat dan lembap dari permukaan laut atau tanah bertemperatur dingin ke wilayah yang suhunya lebih hangat," ujar Aminudin Al Roniri, Kamis kemarin (22/10).

Aminudin Al Roniri menerangkan, perbedaan suhu yang kontras tersebut menyebabkan uap air di udara langsung mengembun tepat di dekat permukaan tanah hingga membentuk lapisan kabut tebal.

Fenomena kabut putih tebal menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Tabanan, Bali, mendadak viral di media sosial sejak Rabu (21/10).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kabut Putih tabanan viral video video viral Bali Stasiun Klimatologi Bali BMKG Karhutla Kabut Adveksi

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Queven Angkat Bicara Setelah Cetak Brace & Dipuji Johnny Jansen, Sentil Taktik - JPNN.com Bali

    Queven Angkat Bicara Setelah Cetak Brace & Dipuji Johnny Jansen, Sentil Taktik

  2. Perasaan Campur Aduk Dominic Holec Gawang Garudayaksa FC Dibobol Lima Gol - JPNN.com Bali

    Perasaan Campur Aduk Dominic Holec Gawang Garudayaksa FC Dibobol Lima Gol

  3. Milos Joksic Meradang Garudayaksa FC Dibantai Bali United: Saya Malu & Kecewa - JPNN.com Bali

    Milos Joksic Meradang Garudayaksa FC Dibantai Bali United: Saya Malu & Kecewa

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU