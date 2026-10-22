Morning Talk: Kakanwil Milawati Buka-bukaan Status Anak Perkawinan Campur

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati menjadi narasumber dalam kegiatan Morning Talk Mayarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PERCA Indonesia) Bali, Kamis (22/10).

Kegiatan ini mengangkat tema “Tata Cara Memilih Kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda pada Keluarga Perkawinan Campur.”

Dalam kegiatan tersebut, Kakanwil Milawati memberikan pemahaman kepada peserta mengenai ketentuan dan mekanisme pemilihan kewarganegaraan bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda sebagai akibat dari perkawinan campur.

Kakanwil Milawati menjelaskan secara teknis tahapan yang perlu dilakukan oleh orang tua maupun anak dalam proses pemilihan kewarganegaraan.

Penjelasan mencakup persyaratan yang harus dipenuhi, tata cara pengajuan, dokumen pendukung, hingga proses administrasi yang perlu diperhatikan agar pengajuan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pemahaman mengenai ketentuan kewarganegaraan ini penting bagi keluarga perkawinan campur, khususnya dalam memastikan hak dan status kewarganegaraan anak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Kakanwil Milawati.

Selain mekanisme pengajuan, Kakanwil Milawati juga menjelaskan mengenai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berkaitan dengan proses pendaftaran atau pemilihan kewarganegaraan.

Informasi mengenai biaya dan tahapan administrasi tersebut menjadi bagian penting agar masyarakat dapat mempersiapkan proses pengajuan secara tepat.