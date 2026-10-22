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Labdanation Fashion Week Digelar di KEK Kura Kura Bali, Bidik Rekor Dunia

Kamis, 22 Oktober 2026 – 15:04 WIB
Labdanation Fashion Week Digelar di KEK Kura Kura Bali, Bidik Rekor Dunia - JPNN.com Bali
Sira Village yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali bersiap menjadi tuan rumah Labdanation Fashion Week (LFW) Season III: Threads of Legacy. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sira Village yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali bersiap menjadi tuan rumah Labdanation Fashion Week (LFW) Season III: Threads of Legacy.

Ajang bergengsi yang diinisiasi PT Labda Anugerah Tekstil ini dijadwalkan berlangsung di Sunset Mandala Stage pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Ajang ini memamerkan 67 busana bersertifikasi ramah lingkungan (sustainability-certified) yang dibawakan oleh 30 model profesional.

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Koleksi tersebut merupakan hasil kolaborasi lima merek fesyen lokal dan institusi pendidikan, yakni Novel Mice, Unice, Kimmyra, Murotto Bali, serta Institut Desain dan Bisnis (IDB) Bali.

Langkah ini dinilai sangat strategis untuk memperkuat industri fesyen lokal sebagai tulang punggung ekonomi kreatif.

Tercatat pada triwulan I 2026, Produk Domestik Bruto (PDB) industri fesyen dan kriya nasional berhasil menembus Rp120,13 triliun, atau tumbuh 7,89 persen secara tahunan (year-on-year).

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Istimewanya, LFW 2026 membidik rekor dunia untuk jumlah busana bersertifikasi sustainability terbanyak dalam satu peragaan busana.

Sebagai pemegang rekor MURI pada 2022–2024 dan peraih sertifikasi internasional OEKO-TEX, PT Labda Anugerah Tekstil memanfaatkan teknologi cetak digital Epson Monna Lisa ML-32000 berteknologi tinta berbasis air serta sistem pengolahan limbah biologis.

Sira Village yang berlokasi di KEK Kura Kura Bali bersiap menjadi tuan rumah Labdanation Fashion Week (LFW) Season III: Threads of Legacy.
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TAGS   Labdanation Fashion Week Sira Village KEK Kura-kura Bali Rekor Dunia PT Labda Anugerah Tekstil Model Profesional Sertifikat Ramah Lingkungan fesyen Industri Fesyen MURI

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