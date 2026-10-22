Koster Kaji Usulan UMP Bali 2027 Naik Jadi Rp5,2 Juta, Gandeng BRIDA

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pihaknya sependapat mengenai pentingnya penghasilan yang layak bagi buruh.

Namun, penetapan kebijakan harus tetap berlandaskan regulasi dan menjaga titik keseimbangan dengan keberlangsungan dunia usaha.

Koster menegaskan hal tersebut saat menerima perwakilan Aksi Kamisan dari unsur serikat pekerja, buruh, dan mahasiswa di Kantor Gubernur Bali, Rabu (21/10).

Pertemuan tersebut membahas usulan lonjakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 dari kisaran Rp3,2 juta menjadi Rp5,2 juta.

Koster membeberkan bahwa simulasi awal menggunakan formula pengupahan yang berlaku saat ini hanya menghasilkan kenaikan sekitar Rp200 ribu, atau menjadi kisaran Rp3,4 juta.

Mengingat angka tersebut masih jauh dari kebutuhan hidup layak (KHL), Pemprov Bali mengambil langkah konkret.

Salah satunya menugaskan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali untuk melakukan kajian mendalam.

"BRIDA Provinsi Bali tengah melakukan kajian menggunakan formula penghitungan upah minimum dengan koefisien alfa sebesar 0,9.