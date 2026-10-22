Indonesia & Singapura Rilis Project NUSA, Airlangga Harap Bisa Tarik Investasi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kolaborasi Riset dan Inovasi Kecerdasan Artifisial (KORIKA) akhirnya meluncurkan Project NUSA (Network for Unified, Secure AI) di The Meru, Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (21/10).

Bermitra dengan AI Singapore (AISG), inisiatif ini dirancang untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI) yang aman, tepercaya, dan sesuai konteks lokal.

Ketua Umum KORIKA Prof Dr Hammam Riza menegaskan bahwa nama NUSA dalam proyek ini merupakan sebuah akronim teknis, bukan sekadar kata Nusantara.

"NUSA bukan berarti Nusantara, melainkan singkatan dari Network of Unified and Secure AI.

Ini adalah upaya kami membangun jaringan komunikasi dan kolaborasi AI yang kokoh," kata Prof. Hammam Riza.

Menurut Prof Dr Hammam Riza, Project NUSA berupaya mempercepat pemanfaatan AI melalui pengembangan pondasi tata kelola dan pengetahuan lokal yang dapat digunakan bersama.

Pendekatan ini diharapkan dapat membantu dunia usaha dan berbagai institusi mengembangkan solusi AI yang sesuai dengan kebutuhan mereka sekaligus menciptakan nilai ekonomi yang lebih luas.

Ia menambahkan Project NUSA bertujuan menjembatani strategi nasional AI dengan penerapannya di berbagai sektor.