GEF 2026 Sorot Gempuran AI: Teknologi Harus Melayani Manusia, Bukan Sebaliknya!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Global Ethics Forum (GEF) 2026 resmi dibuka di Prama Sanur Beach Hotel, Denpasar, Bali.

Gelaran edisi pertama di Indonesia ini menghadirkan 165 pemikir, akademisi, pelaku usaha, hingga pembuat kebijakan dari 18 negara.

GEF 2026 digelar oleh Globethics bersama Yayasan Dharma Etika Madani (YADEMA) serta lebih dari 35 mitra internasional.

GEF 2026 mengusung tema "Responsible Governance in a Fragmented World: Ethical Pathways to Human Flourishing in Business, Technology and Policy".

Forum ini berfokus menelaah penerapan prinsip etika dalam tata kelola teknologi, bisnis, dan kebijakan publik, dengan target melahirkan rencana aksi nyata pasca-acara.

Salah satu sorotan utamanya adalah penekanan etika pada pengembangan kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI) demi menjaga martabat manusia.

Presiden Globethics Dietrich Werner menilai Bali menjadi lokasi yang tepat karena memiliki filosofi lokal Tri Hita Karana.

Filosofi berbasis Hindu ini menawarkan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam.