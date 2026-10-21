Kemenkum Bali Memperkuat Pengawasan Notaris, Cegah Penyalahgunaan Layanan Hukum

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali terus memperkuat koordinasi dan pengawasan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Penyamaan Persepsi dan Tindak Lanjut Penerapan PMPJ bagi Notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 10 Tahun 2026.

Rapat tersebut digelar di Ruang Sahadewa, Kanwil Kemenkum Bali, Selasa (20/10).

Kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman mengenai pelaksanaan PMPJ serta memastikan tindak lanjut pengawasan berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat tersebut dihadiri langsung Kakanwil I Gusti Putu Milawati didampingi Kadiv Yankum I Wayan Redana beserta jajaran bersama anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Bali.

Pembahasan difokuskan pada penyamaan pemahaman terhadap ketentuan penerapan PMPJ, mekanisme tindak lanjut rekomendasi Majelis Pengawas Daerah (MPD), serta penguatan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan Notaris.

Melalui forum ini, seluruh pihak diharapkan memiliki pemahaman yang selaras sehingga penerapan PMPJ dapat dilaksanakan secara konsisten dan efektif.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa penyamaan persepsi merupakan langkah penting untuk memastikan penerapan PMPJ tidak hanya sebatas pemenuhan kewajiban administratif, tetapi benar-benar dilaksanakan dalam praktik jabatan Notaris.