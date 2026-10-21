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10 Anak Warga Negara Ganda di Bali Sah Jadi WNA, Empat PPNS Ikut Semringah

Rabu, 21 Oktober 2026 – 16:52 WIB
10 Anak Warga Negara Ganda di Bali Sah Jadi WNA, Empat PPNS Ikut Semringah - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali menyalami anak berkewarganegaraan ganda seusai dilantik dan diambil sumpahnya bersama empat pejabat penyidik PNS, Rabu (21/10). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar Upacara Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan Indonesia terhadap 10 orang dan pengangkatan empat Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Ruang Dharmawangsa, Rabu (21/10).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati.

Kakanwil Milawati dalam sambutannya mengatakan pengambilan sumpah kewarganegaraan bukan sekadar pemenuhan prosedur administratif, melainkan bentuk komitmen untuk menerima hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

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Ia mengingatkan para peserta agar menanamkan rasa nasionalisme, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengambilan sumpah ini merupakan tindak lanjut keputusan Presiden terkait permohonan kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada kesempatan yang sama, empat pejabat PPNS pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, juga diangkat berdasar keputusan Menteri Hukum.

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Kakanwil Milawati menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam menjalankan kewenangan penyidikan.

“Setiap tindakan penyidikan harus berlandaskan hukum dan bukti yang sah, dilaksanakan secara bertanggung jawab, serta tetap menghormati hak asasi manusia dan asas praduga tidak bersalah.

10 anak berkewarganegaran ganda diambil sumpahnya menjadi WNI, plus empat pejabat penyidik PNS dilantik oleh Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati
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TAGS   Anak Berkewarganegaraan Ganda WNI Warga Negara Ganda PNS Penyidik PNS Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati

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