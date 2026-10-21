Oknum PNS Pemkab Bangli Mangkir 72 Hari, Terancam Sanksi Turun Jabatan

bali.jpnn.com, BANGLI - Sekretaris Daerah (Sekda) Bangli I Dewa Bagus Riana Putra memimpin sidang penegakan disiplin terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial I Wayan W yang diduga membolos hingga puluhan hari.

Wayan W merupakan PNS golongan II/D yang menjabat sebagai Pengolah Data dan Informasi di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPerkim) Bangli.

Berdasarkan verifikasi presensi aplikasi Sadia Padu, Wayan W tercatat tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 72 hari secara kumulatif sepanjang Januari hingga Juni 2026.

Bahkan, pada Juni 2026, ia mangkir selama 14 hari kerja berturut-turut.

Tindakan I Wayan W tersebut dinilai melanggar Pasal 4 huruf f PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Wayan W terancam sanksi tegas berupa penurunan kelas jabatan terendah selama 12 bulan sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022.

Kasus ini berawal dari laporan DPUPRPerkim ke BKPSDM Bangli melalui sistem Integrated Discipline (IDIS) pada 24 Agustus 2026.

Sebelumnya, tim internal DPUPRPerkim telah melayangkan panggilan, tetapi Wayan W baru memenuhi panggilan kedua pada 1 Juli 2026.