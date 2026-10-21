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Dampak Karhutla tak Sampai ke Bali, Udara Kabur di Denpasar ternyata Karena Ini

Rabu, 21 Oktober 2026 – 07:21 WIB
Dampak Karhutla tak Sampai ke Bali, Udara Kabur di Denpasar ternyata Karena Ini - JPNN.com Bali
Tim gabungan memadamkan api yang membakar kawasan Hutan Lindung Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali, beberapa waktu lalu. Udara di Bali berkabur beberapa hari ini. Foto: BKSDA Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali memastikan Pulau Dewata sementara masih aman dari sebaran kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatra.

Kepala Pelaksana BPBD Bali Gede Teja Bhusana menjelaskan, saat ini Indonesia tengah berada dalam pengaruh angin timuran.

Mengingat posisi geografis Kalimantan berada di sebelah utara, arah angin secara logis membawa sebaran asap ke arah barat.

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Wilayah yang terdampak bukan Bali, tetapi Jabodetabek serta negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

"Belum ada masuk ke Bali, karhutla Kalimantan belum sampai ke sini," ujar Gede Teja Bhusana dilansir dari Antara.

Kepastian tersebut juga diperkuat oleh hasil koordinasi langsung dengan pihak BMKG Stasiun Induk yang menyatakan belum ada pantauan pergerakan kabut asap karhutla yang melintas di ruang udara Bali.

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Menanggapi keluhan masyarakat terkait kualitas udara di Denpasar yang sempat menyentuh angka 113 (kategori tidak sehat) dan tampak berkabut, BPBD Bali menegaskan hal tersebut bukan berasal dari asap karhutla.

Menurut Gede Teja Bhusana, penurunan kualitas udara tersebut dipicu oleh faktor emisi lokal akibat aktivitas harian, seperti polusi kendaraan bermotor dan emisi pembangkit.

BPBD Bali memastikan Pulau Dewata sementara masih aman dari sebaran kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatra.
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TAGS   Karhutla Bali Udara Kabur Denpasar bpbd bali Sumatra Kalimantan Kepala Pelaksana BPBD Bali Gede Teja Bhusana

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