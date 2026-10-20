Tanah Labil Kikis Pemukiman di Tabanan, Dua Rumah Ambruk, Ada Korban Luka

bali.jpnn.com, TABANAN - Musibah tanah longsor terjadi di Perumahan Teras Dati, Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan kediri, Tabanan, Bali, Selasa (20/10) pagi.

Akibat peristiwa yang terjadi sekitar pukul 07.30 WITA tersebut, dua unit rumah warga dilaporkan roboh.

Seorang penghuni rumah juga sempat menjadi korban dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan karena mengalami luka.

Kepala Pelaksana BPBD Tabanan I Nyoman Srinadha Giri kepada awak media mengatakan musibah tanah longsor terjadi pada Selasa (20/10) pagi pukul 07.30 WITA.

“Ada dua rumah yang roboh dan seorang warga mengalami luka-luka," ujar I Nyoman Srinadha Giri, Selasa (20/10).

Berdasar hasil pendataan di lapangan, dua rumah yang terdampak merupakan milik dua keluarga yang berbeda, tetapi letaknya berdekatan.

Kerusakan parah dialami pada bagian kamar tidur dan dapur milik Nurul Laili, serta bagian dapur milik Anak Agung Krisna Jaya.

Kasidarlog BPBD Tabanan I Putu Trisna Widiatmika menjelaskan struktur tanah di lokasi kejadian tergolong labil.