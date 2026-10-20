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Telkom Siapkan Rp4 Triliun Demi Buyback Saham, Bos TLKM Buka Suara

Selasa, 20 Oktober 2026 – 11:50 WIB
Telkom Siapkan Rp4 Triliun Demi Buyback Saham, Bos TLKM Buka Suara - JPNN.com Bali
Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno. Foto: Telkom for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menyiapkan langkah mempercepat pelaksanaan program pembelian kembali saham (buyback) senilai maksimal Rp4 triliun yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 8 Juni 2026.

Program tersebut masih berjalan dalam periode 12 bulan yang telah disetujui, yakni sejak 9 Juni 2026 hingga 8 Juni 2027.

Per 19 Oktober 2026, sisa alokasi buyback yang telah disetujui masih lebih dari Rp3 triliun.

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Percepatan pelaksanaan yang direncanakan ini merupakan bagian dari strategi alokasi modal Telkom untuk mendukung penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham.

Penentuan waktu dan besaran pembelian mempertimbangkan kondisi pasar, posisi kas Perseroan, serta kebutuhan operasional dan investasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno menyampaikan bahwa evaluasi pelaksanaan buyback dilakukan dengan tetap mengedepankan disiplin alokasi modal.

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Hal ini sejalan dengan keyakinan manajemen terhadap fundamental bisnis yang solid dan prospek jangka panjang Perseroan.

“Kami meyakini Telkom memiliki fundamental bisnis yang kuat dan potensi pertumbuhan jangka panjang.

Telkom mempercepat buyback saham senilai maksimal Rp4 triliun yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 8 Juni 2026.
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TAGS   PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Telkom saham Buyback Buyback Saham TLKM Dirut Telkom Telkom Nanang Hendarno

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