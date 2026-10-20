Telkom Tancap Gas Bidik Indo-Pacific, Memperkuat Kedaulatan Digital RI

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus mempercepat pengembangan infrastruktur digital mandiri guna mendukung agenda prioritas pemerintah sekaligus memperkuat kedaulatan digital Indonesia di kancah global.

Komitmen tersebut ditegaskan Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno pada forum Bali Tech Week (BTW) 2026 yang diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Sanur, Denpasar, Bali, Senin (19/10) kemarin.

Sebagai Founding Partner BTW 2026, TelkomGroup menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya sekadar membangun konektivitas, tetapi juga harus membawa dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

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“Bagi TelkomGroup, pembangunan infrastruktur digital harus menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan nilai, dan penguatan kedaulatan digital Indonesia,” ujar Nanang Hendarso.

Untuk mewujudkan visi tersebut, TelkomGroup mengusung strategi yang bertumpu pada tiga pilar utama.

Pertama, memperkuat pilar Sovereign Digital Infrastructure (Infrastruktur Digital Mandiri).

Untuk meratakan konektivitas dari Sabang sampai Merauke, termasuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), TelkomGroup mengelola aset infrastruktur raksasa.

Di antaranya mencakup 211 ribu km jaringan serat optik domestik, tiga satelit dan dua community gateway di kawasan Indonesia Timur.