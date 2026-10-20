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Bahlil Sentil Ulah Trader, Segera Ubah Aturan Main Batu Bara & Data Center AI

Selasa, 20 Oktober 2026 – 10:49 WIB
Bahlil Sentil Ulah Trader, Segera Ubah Aturan Main Batu Bara & Data Center AI - JPNN.com Bali
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi RI sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membahas pasar batu bara sekaligus pengembangan data center AI di Bali Tech Week 2026 di Sanur, Denpasar, Senin (19/10) kemarin. Foto: Kementerian ESDM

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi RI Bahlil Lahadalia menyoroti posisi Indonesia dalam perdagangan batu bara dunia yang dinilai belum sebanding dengan pengaruhnya terhadap pasokan global.

Bahlil Lahadalia mengatakan dari total kebutuhan batu bara dunia sebesar 8,9 miliar ton, pasar perdagangan (trading) global mencakup sekitar 1,3 miliar ton.

Dari angka tersebut, Indonesia menyumbang hingga 540 juta ton atau sekitar 43 persen pasokan.

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Masalahnya, meski menjadi pemain utama, penentuan harga pasar selama ini justru didikte oleh pihak luar.

“Masalahnya adalah harganya ditentukan bukan oleh Indonesia. Harganya ditentukan oleh para trader yang bermain di luar negeri,” ujar Bahlil Lahadalia dalam forum Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Senin (19/10) kemarin.

Untuk mengakhiri ketergantungan tersebut, Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah telah mengubah pendekatan pengelolaan produksi batu bara dengan menyelaraskan supply dan demand melalui penataan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

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Strategi ini terbukti mendongkrak harga batu bara hingga menyentuh angka USD 154 per metrik ton, level tertinggi sejak 2023.

Menurut Menteri ESDM, penguatan tata kelola komoditas tak cuma berlaku pada batu bara, tetapi juga komoditas lain seperti timah dan agenda hilirisasi nasional secara menyeluruh.

Bahlil Lahadalia mengatakan dari total kebutuhan batu bara dunia sebesar 8,9 miliar ton, pasar perdagangan (trading) global mencakup sekitar 1,3 miliar ton.
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TAGS   Bahlil Lahadalia Menteri ESDM Bahlil Lahadalia batu bara data center Data Center AI Artificial Intelligence trader Indonesia Bali Tech Week 2026 teknologi AI

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