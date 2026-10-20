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Dirut Pertamina Kembali Minta Maaf, Janji Antrean BBM di Bali tak Terulang

Selasa, 20 Oktober 2026 – 08:23 WIB
Dirut Pertamina Kembali Minta Maaf, Janji Antrean BBM di Bali tak Terulang - JPNN.com Bali
Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri memberikan keterangan kepada awak media di TBBM Pesanggaran, Denpasar, Senin (19/10) kemarin. Simon Mantiri kembali menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Bali atas terjadinya anteran BBM di Pulau Dewata. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri kembali menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas terjadinya antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pulau Bali dalam beberapa hari terakhir.

Simon Mantiri berkomitmen serta berjanji bahwa kendala distribusi yang memicu antrean kendaraan tersebut tidak akan terulang kembali di masa mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Simon Mantiri seusai menghadiri rapat koordinasi (rakor) dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Gubernur Bali Wayan Koster, serta jajaran Forkopimda di Terminal BBM Pesanggaran, Denpasar, Senin (19/10).

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"Saya atas nama Pertamina Group, sebagai direktur utama dari lubuk hati yang paling dalam, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Kami berjanji dan berkomitmen bahwa kejadian ini tidak akan terulang di kemudian hari," ujar Simon Mantiri.

Simon Mantiri menegaskan, Pertamina terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam menyalurkan energi untuk masyarakat Bali maupun seluruh wilayah Indonesia.

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Simon juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih mendalam atas dukungan cepat dari Pemprov Bali, Kodam IX/Udayana, Polda Bali, hingga masyarakat luas selama masa pemulihan distribusi BBM.

Simon Mantiri menyoroti peran TNI dan Polri yang diterjunkan langsung membantu pengamanan, mengurai antrean di lapangan, hingga memperbantukan personel sebagai operator SPBU dan pengemudi armada mobil tangki Pertamina.

Simon Mantiri berkomitmen serta berjanji bahwa kendala distribusi yang memicu antrean kendaraan tersebut tidak akan terulang kembali di masa mendatang.
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TAGS   Dirut Pertamina Simon Mantiri Simon Mantiri bbm SPBU Bali pertamina TBBM Pesanggaran

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