Koster Perpanjang Ganjil Genap BBM di Bali, Sorot Perhatian Dunia

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster memperpanjang penerapan sistem ganjil genap serta pembatasan kuota pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di seluruh Bali hingga Jumat, 23 Oktober 2026 mendatang.

Sebelumnya, skema ganjil genap untuk pengisian BBM tersebut telah diberlakukan sejak Sabtu (17/10) hingga Senin (19/10) kemarin.

Koster menegaskan, perpanjangan kebijakan ini diambil untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan kondusif dan mencegah timbulnya kembali antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

"Kami akan memperpanjang pengaturan ganjil genap yang berakhir hari ini.

Pengaturan ditambah mulai besok (hari ini) sampai Jumat 23 Oktober nanti,” ujar Koster di Terminal BBM Pesanggaran, Denpasar, Senin (19/10).

“Namun, jika situasi makin membaik sebelum itu, tentu akan kami evaluasi kembali," imbuh Gubernur Koster.

Koster mengapresiasi kolaborasi dan gotong royong antara Pemprov Bali, Pertamina, jajaran Polda Bali, Kodam IX/Udayana, serta masyarakat luas.

Sinergi tersebut terbukti efektif mengurai kemacetan dan antrean kendaraan yang sempat mengular di sejumlah SPBU.