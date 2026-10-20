JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Perpanjang Ganjil Genap BBM di Bali, Sorot Perhatian Dunia

Koster Perpanjang Ganjil Genap BBM di Bali, Sorot Perhatian Dunia

Selasa, 20 Oktober 2026 – 07:36 WIB
Koster Perpanjang Ganjil Genap BBM di Bali, Sorot Perhatian Dunia - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster memperpanjang penerapan sistem ganjil genap serta pembatasan kuota pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di seluruh Bali hingga Jumat, 23 Oktober 2026 mendatang. Koster menerangkan hal tersebut di Depo BBM Pesanggaran, Denpasar, kemarin (19/10). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster memperpanjang penerapan sistem ganjil genap serta pembatasan kuota pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di seluruh Bali hingga Jumat, 23 Oktober 2026 mendatang.

Sebelumnya, skema ganjil genap untuk pengisian BBM tersebut telah diberlakukan sejak Sabtu (17/10) hingga Senin (19/10) kemarin.

Koster menegaskan, perpanjangan kebijakan ini diambil untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan kondusif dan mencegah timbulnya kembali antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Baca Juga:

"Kami akan memperpanjang pengaturan ganjil genap yang berakhir hari ini.

Pengaturan ditambah mulai besok (hari ini) sampai Jumat 23 Oktober nanti,” ujar Koster di Terminal BBM Pesanggaran, Denpasar, Senin (19/10).

“Namun, jika situasi makin membaik sebelum itu, tentu akan kami evaluasi kembali," imbuh Gubernur Koster.

Baca Juga:

Koster mengapresiasi kolaborasi dan gotong royong antara Pemprov Bali, Pertamina, jajaran Polda Bali, Kodam IX/Udayana, serta masyarakat luas.

Sinergi tersebut terbukti efektif mengurai kemacetan dan antrean kendaraan yang sempat mengular di sejumlah SPBU.

Gubernur Wayan Koster memperpanjang penerapan sistem ganjil genap serta pembatasan kuota pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di seluruh Bali
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster bbm Skema Ganjil Genap SPBU Bali pariwisata stok bbm pertamina

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jort van der Sande Cedera Parah, Marko Dugandzic Siap Meledak di Bali United - JPNN.com Bali

    Jort van der Sande Cedera Parah, Marko Dugandzic Siap Meledak di Bali United

  2. Jadwal Super League: Persija Gagal Jamu Arema FC di SUGBK, Borneo FC Terdampak - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija Gagal Jamu Arema FC di SUGBK, Borneo FC Terdampak

  3. Bali United Rugi Besar, Tulang Rusuk Jort van der Sande Patah, Absen Lama - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Tulang Rusuk Jort van der Sande Patah, Absen Lama

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU