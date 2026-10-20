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Kalender Bali Selasa (20/10): Baik untuk Membakar Keramik & Membuat Senjata

Selasa, 20 Oktober 2026 – 06:35 WIB
Kalender Bali Selasa (20/10): Baik untuk Membakar Keramik & Membuat Senjata - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Selasa 20 Oktober 2026 bertepatan dengan Anggara Kasih Dukut. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (20/10) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Kasih Dukut.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Selasa hari ini (20/10) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Selasa 20 Oktober 2026 bertepatan dengan Anggara Kasih Dukut: Hari baik untuk membakar keramik & membuat senjata
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TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Membakar Keramik Dewasa Ayu Hari Baik Membuat Senjata Kalender Bali Selasa 20 Oktober 2026 Ala Ayuning Dewasa Ayu Anggara Kasih Dukut Hari Baik Kalender Bali

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