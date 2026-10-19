Kombes Wayan Winaya Sah Jabat Kapolresta Denpasar, Kapolda Bali Berpesan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kapolda Bali Irjen Pasma Royce memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Bidang Laboratorium Forensik (Kabid Labfor) dan Kapolresta Denpasar, Senin (19/10) pagi.

Dengan rotasi kepemimpinan ini, posisi Kapolresta Denpasar resmi beralih dari Kombes Leonardo David Simatupang kepada Kombes I Wayan Winaya.

Kombes Leonardo selanjutnya mendapat promosi tugas baru sebagai Penyelidik Pengamanan Internal Madya TK II Divpropam Polri.

Kombes I Wayan Winaya yang sebelumnya menjabat Dirpamobvit Polda NTB kini resmi melangkah memimpin jajaran Polresta Denpasar.

Kapolda Irjen Pasma Royce menegaskan bahwa sertijab merupakan bagian penting dari proses regenerasi, dinamika organisasi, sekaligus pembinaan karier personel di tubuh Polri.

"Pergantian pejabat ini diharapkan mampu menghadirkan energi baru dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik," ujar Kapolda Bali Irjen Pasma Royce.

Ia pun meminta pejabat baru untuk segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, memperkuat koordinasi interal, dan melanjutkan berbagai program strategis yang telah berjalan.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya menyatakan seluruh jajaran siap memberikan dukungan penuh di bawah nakhoda baru.