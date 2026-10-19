Bahlil: Sungai Dangkal Hambat Pasokan BBM, Jalur Darat Jadi Alternatif

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan biang kerok terjadinya kendala distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean di sejumlah wilayah di Indonesia.

Selain Pulau Bali, potensi dan gangguan antrean kendaraan di SPBU juga sempat membayangi wilayah Kalimantan, Sumatera, hingga Sulawesi.

"Tadi kami melakukan evaluasi menyeluruh.

Pertama untuk Bali, alhamdulillah sudah berhasil kami urai," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat konferensi pers seusai rapat koordinasi di Terminal BBM (TBBM) Pesanggaran, Denpasar, Senin (19/10).

"Tadi kami juga membahas kondisi di beberapa titik wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera," imbuhnya.

Bahlil Lahadalia mengungkapkan, berdasarkan laporan Direktur Utama PT Pertamina, kendala utama pengiriman BBM ke daerah-daerah tersebut dipicu oleh faktor cuaca ekstrem dan musim kemarau.

Kondisi tersebut menyebabkan alur sungai yang menjadi jalur utama kapal pengangkut BBM mengalami pendangkalan.

"Pak Dirut Pertamina menyampaikan, ada beberapa wilayah yang tadinya distribusi lewat jalur sungai, sekarang mengalami pendangkalan akibat cuaca.